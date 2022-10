Un tânăr a dat manelele la maxim și a intrat cu mașina în fața unui tren. A transmis live întreaga scenă

Un tanar de 27 de ani din Lugoj a ajuns in coma, la spital, dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un tren de marfa.

Cunoscutii barbatului, au declarat politistilor ca lugojeanul a transmis live momentul in care a decis sa taie calea trenului cu masina. Asadar, nu este vorba despre un accident, ci de o tentativa de sinucidere.

Accidentul s-a petrecut pe strada Smardan, din Lugoj, a o trecere la nivel peste calea ferata.

Pe imaginile intrate in posesia Lugoj Info.ro, se observa cum tanarul opreste la bariera care functioneaza, ascultand o manea, iar la apropierea marfarului, a inaintat pana pe calea ferata, unde a fost lovit in plin.

Mecanicul locomotivei a reusit sa sune din goarna, insa totul a fost in zadar.

Barbatul in varsta de 27 de ani a fost asistat de medicii de la ambulanta, pana cand un echipaj de descarcerare l-a extras dintre fiarele contorsionate ale masinii. Tanarul, care locuieste in cartierul Strand, a fost preluat in coma, iar dupa ce a fost stabilizat, a fost trimis de urgenta la spital.

Apropiatii barbatului sustin ca acesta a fost in urma cu cateva zeci de minute la un birt din zona, insa nu a consumat alcool. Tanarul este casatorit si are o fetita de cateva luni.

Sursa: Lugoj Info.ro

Comentarii

comentarii