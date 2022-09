Un tânăr a murit după ce s-a răsturnat cu mașina într-o curbă, pe o șosea din Timiș

Un barbat a murit, marti, in urma unui accident de circulatie petrecut intre localitatile Gavojdia si Salbagel.

Un echipaj de la ambulanta Lugoj, dublat de elicopterul SMURD, s-a deplasat de urgenta la locul accidentului, insa, din pacate, pentru barbatul de 29 de ani nu s-a mai putut face nimic.

Politistii au anuntat ca tanarul, de loc din Salbagel, se afla singur in masina si a pierdut controlul volanului din cauza vitezei.

“Un barbat in varsta de 29 de ani, a condus un autoturism pe DC 131, dinspre localitatea Salbagel inspre localitatea Gavojdia, din judetul Timis, iar intr-o curba usoara la stanga, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si s-a rasturnat in afara partii carosabile. In urma impactului, din nefericire, a rezultat decesul conducatorului auto. In cauza a fost intocmit un dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, cercetarile fiind continuate in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor producerii accidentului rutier.”, a anuntat IPJ Timis.

Trupul neinsufletit a fost preluat si transportat la morga din Lugoj.

