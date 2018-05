Un tânăr a murit electrocutat în timp ce pregătea mâncare la animale

O familie din localitatea Pietroasa este sfasiata de durere dupa ce un tanar de 24 de ani a murit electrocutat.

Nenorocirea s-a petrecut chiar in gospodaria unde baiatul incerca sa pregateasca mancare la animale. Mai multi localnici au declarat pentru Lugoj Info.ro ca nefericitul eveniment a avut loc la moara familiei in timp ce tanarul voia sa macine porumb. Mai multe echipaje de salvare, dar si un elicopter SMURD au fost solicitate sa intervina, insa nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea tanarului care a fost declarat mort dupa efectuarea manevrelor de resuscitare. Politistii din Faget au trimis la locul accidentului criminalisti pentru a afla exact ce s-a intamplat. Trupul neinsufletit a fost depus la morga spitalului din Lugoj unde medicii legisti vor stabili imprejurarile in care barbatul a murit.

