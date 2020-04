Un tânăr din Timiș s-a dezlănțuit pe Facebook la adresa polițiștilor după ce a fost prins fără permis și fără declarație

Un tanar de 23 de ani din Traian Vuia a tinut sa se dea in spectacol pe retelele de socializare dupa ce a fost prins de politisti fara permis de conducere si fara declaratia pe propria raspundere.

Individul a fost oprit pentru un control pe raza localitatii Traian Vuia in momentul in care se afla la volanul unui autoturism, au anuntat politistii. La verificare documentelor, oamenii legii au constatat ca tanarul nu detine permis de conducere si nici declaratie pe proprie raspundere in care sa fie specificat motivul deplasarii in afara domiciliului. Individului i-a fost intocmit un dosar penal pentru conducere fara permis si pentru nerespectarea Ordonantei militare 3, dar i-a fost aplicata si o amenda de 2000 de lei. Desi e cat se poate de limpede ca tanarul a incalcat legea, in loc sa mearga acasa si sa aiba mustrari de constinta, barbatul si-a varsat nervii tot pe politisti, printr-o postare publica care cu greu poate fi explicata chiar si de proaspatul cercetat penal.

Sursa: lugojinfo.ro

