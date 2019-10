Un tânăr din Timișoara, care a vrut să-și vândă telefonul mobil, aproape să fie înșelat cu o metodă foarte simplă, dar eficientă

Poliţiştii atrag atenţia asupra unei metode de înşelăciune care este folosită de unele persoane ca să păcălească vânzătorii de telefoane mobile de pe site-urile de anunţuri.

Un tânăr din Timișoara a fost foarte aproape să fie şi el păcălit cu această metodă, însă şi-a dat seama în ultimul moment ce se întâmpla şi a reuşit să-şi recupereze telefonul în valoare de 2.500 de lei.

Un tânăr care a pus la vânzare un telefon în valoare de 2500 de lei pe un site online de vânzări a fost foarte aproape să fie înşelat de trei persoane care s-au prefăcut că vor să-i cumpere telefonul mobil.

“Chiar dacă era târziu, am stabilit să ne întâlnim în fața blocului. Au venit trei oameni care mi-au spus că vor să cumpere telefonul pentru copilul lor. Eu eram împreună cu prietena mea. I l-am dat și am așteptat să se uite la el. După câteva minute au spus că nu îi place băiatului, i-au înapoiat prietenei mele telefonul, dar după ce au încuiat ușile mașinii am observat că este o replică a modelului de telefon pe care doream să îl vând”, a precizat tânărul pentru expressdebanat.ro.

Telefonul înapoiat de persoanele respective era doar o replică de plastic, dar care semăna aproape perfect cu cel pe care tânărul încerca să-l vândă. Astfel, cel care pretinde că vrea să cumpere telefonul înlocuieşte telefonul real în timp ce se preface că îl verifică, iar vânzătorul primeşte o replică fără valoare a telefonului său.

Astfel, dacă vâzătorul nu este foarte atent, rămâne doar cu o bucata de plastic, fără valoare.

Comentarii

comentarii