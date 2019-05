Un timișorean propune Consiliului Local un HCL pentru interzicerea accesului în parcările blocurilor a mașinilor înmatriculate în alte județe

Timișorenii s-au săturat de viniturile care le ocupă locurile de parcare și îi încurcă în trafic. Situația s-a acutizat în ultimii ani, când mașinile înmatriculate în alte județe ocupă locurile de parcare dintre blocuri. Mulți timișoreni au cerut Primăriei Timișoara găsirea de soluții: construirea de noi locuri de parcare și închirierea spațiilor din jurul blocurilor pentru locatari. Măsura închirierii locurilor de parcare este refuzată de primarul Nicolae Robu, deși funcționează cu succes la Cluj. În schimb primarul a pornit o campanie de demolare a garajelor, care costă primăria sute de mii de lei, și construirea a câtorva parcări pe terenurile eliberate. Eficiența este însă apropiată de zero. O altă soluție găsită de primărie a fost creșterea cu 50 de procente a impozitului pentru toate categoriile de autovehicule. Această creștere îi afectează însă tot pe timișorenii care nu au parcări, pentru că cei cu mașini înmatriculate în alte județe oricum nu plătesc nimic.

Un timișorean a transmis Consiliului Local Timișoara o propunere tranșantă: adoptarea unei hotărâri pentru restricționarea accesului în parcările publice ale imobilelor de locuit a autovehiculelor pentru care nu se plătesc taxe legale către Administrația Publică Locală.

“Acest fenomen al ocuparii abuzive al parcarilor a debutat in urma cu peste 10 ani si s-a acutizat in ultima perioada, cunoscand o dezvoltare exploziva in ultimii 2-3 ani, ce continua si azi, fara ca proprietarii lor sa le inmatriculeze si sa intre in legalitate”, este motivul pentru care se impune interzicerea viniturilor în parcările imobilelor.

Ce prevede proiect de HCL:

“Dragi timisoreni, actuali si viitori proprietari de autoturisme. Supun atentiei dumneavoastra urmatoarea problema, care-i afecteaza pe majoritatea locuitorilor orasului:

Primaria Timisoara a emis, in data de 12.12.2018, Hotararea Consiliului Local nr. 655, care stabileste, pentru anul 2019, cresterea impozitului cu 50% pentru toare categoriile de autovehicule.

Acesti bani sunt destinati intretinerii, modernizarii si dezvoltarii infrastructurii rutiere a orasului Timisoara. Obligatia acestei plati revine numai timisorenilor, restul proprietarilor de autovehicule inmatriculate in alte judete din tara noastra si alte state respectiv Bulgaria, Italia, Anglia, Germania etc., nu platesc nimic dar ocupa parcarile acestui oras in detrimentul timisorenilor.

Altfel spus, noi platim pentru infrastructura rutiera si parcarile aferente imobilelor de locuit, iar autoturismele sus-mentionate sunt parcate pe locurile noastre. Majoritatea dintre noi platesc taxa auto de peste 25 – 30 de ani, iar cu banii rezultati s-au realizat si modernizat parcarile actuale.

Daca doreau sa respecte legislatia si dovedeau bun simt fata de timisoreni, isi inmatriculau de mult autoturismele in Timisoara si plateau taxele aferente, dar nu au dorit acest lucru.

Cand acestia s-au mutat in Timisoara, nicio autoritate locala nu i-a obligat sa-si aduca si parcul auto cu ei, iar noi, locatarii urbei, nu ne-am angajat sa le oferim sub nicio forma locurile noastre de parcare.

Potrivit legii, cei in cauza au dreptul sa foloseasca infrastructura rutiera locala, gratis, dar legiuitorul nu a prevazut si faptul ca ne pot ocupa parcarile “sine die”, respectiv pe termen nelimitat. Unii dintre acestia detin locuinte in Timisoara dar nu si-au inmatriculat autoturismele in oras pe o motivatie falsa conform careia “daca am cumparat un apartament intr-un bloc trebuie sa am si loc de parcare gratis”.

Aceasta falsa idee i-a determinat sa nu isi inmatriculeze autovehicolul in Timisoara si sa plateasa impozitul aferent. Mai mult, precizam ca in legislatie cele doua impozite locale, respectiv cel aferent proprietatilor imobiliare si al autovehiculelor au rubrici separate si modalitati diferite de calcul.

Daca au argumente legale din care rezulta ca au dreptul sa ocupe locurile de parcare din Timisoara in conditiile in care nu platesc impozit pe autoturismele lor si nu detin parcare proprie inscrisa in Cartea Funciara, ii rugam sa le faca publice.

Conform Codului Rutier in vigoare (fostul OUG nr. 195/2002, republicat in anul 2019, in baza Legii nr. 203/2018, a OUG nr. 14/2017 si OUG nr. 96/2018 ), la Capitolul l – Dispozitii generale, art. 5, alin. 7, legiuitorul da dreptul autoritatii publice locale, in calitate de administrator al infrastructurii rutiere locale, sa “restrictioneze circulatia pe drumurile publice, numai cu avizul politiei rutiere”.

Cu alte cuvinte, se poate restrictiona legal accesul in parcarile imobilelor, autovehiculelor pentru care nu se platesc taxe locale.

(Nota bene – parcarea amenajata din fonduri publice are regim de drum public, pentru ca daca au loc incidente rutiere, aceste fapte sunt supuse legislatiei Codului Rutier actual).

Cei care incalca aceasta prevedere vor suporta consecintele legale ale Codului Rutier, cu exceptia detinatorilor de locuri de parcare, consemnate in evidentele legale.

Expunere de motive

Conform datelor obtinute de Directia Regionala de Statistica Timis, cu ocazia recesamantului populatiei si locuintelor, din anul 2011, au rezultat urmatoarele:

– in anul 2011 populatia timisoarei era se 329.003 locuitori, din care un numar de aproximativ 70.000 persoane erau venite din alte judete din tara. In prezent se estimeaza ca populatia orasului este de aproximativ 500.000 locuitori din care 130.000 sunt veniti din alte judete;

– in anul recenzat nr. total de cladiri cu destinatia de locuinte era de 24.337 iar numarul gospodariei populatiei 124.777;

– numarul imobilelor catalogate ca fiind ansambluri imobiliare de locuit (in care au intrat imobile de la cel putin trei apartamente in sus, era de 7.000). Cea mai mare parte a acestora nu au amenajate parcari pentru autoturismele locatarilor lor. Din analiza datelor de la instituía sus-mentionata a rezultat ca numarul imobilelor care au parcari aferente era de aproximativ 1.800, cu urmatoarele normative: blocurile cu patru etaje, doua scari si 28 apartamente au beneficiat din constructie de un numar de 15 locuri de parcare, cele cu patru etaje, doua scari si 40 apartamente de 20 parcari.

Aceste proportii sau pastrat la toate blocurile mai mari de patru etaje si cu mai multe scari. Daca calculam o medie de parcari/bloc de aproximativ 20, rezulta ca municipiul Timisoara are in patrimoniu un numar de aproximativ 36.000 locuri de parcare realizate din fonduri publice, total insuficiente pentru cei care platesc taxa auto de mult timp;

– conform evidentelor Serviciului Regim Permise si Inmatriculari – Institutia Prefectului, rezulta ca parcul auto al timisorenilor avea la sfarsitul anului 2018, un numar de 172.185 autoturisme, fara a se lua in calcul mopede, autoutilitare, camioane si utilaje agricole;

– din propriile estimari a rezultat ca in toate zonele orasului unde in peisajul urban predomina blocurile de locuit a rezultat ca in fiecare parcare de bloc 2-3 locuri sunt ocupate de autoturismele inmatriculate in alte judete. Acestea sunt parcare atat pe strazi cat si pe trotuarele aferente blocurilor, numarul lor cifrandu-se in total la aproximativ 10 autoturisme in jurul unui bloc de locuit.

Dintr-un calcul simplu rezulta ca numarul autoturismelor in cauza este de aproximativ 18.000. In consecinta rezulta ca un numar de 5.400 locuri de parcare (1800 de parcari inmultit cu 3 autoturisme) din cele 36.000 sunt ocupate de cele provenite din alte judete, procentul fiind de aproximativ de 15% iar in unele locuri depaseste 20%;

-de asemenea, acestea sunt parcate pe toate strazile orasului unde predomina alte ansambluri imobiliare de locuit (case, vile, bloburi care au parcari proprii), intr-un numar semnificativ. Din observatiile efectuare au fost identificate aututurisme inmatriculate in alte judete, parcate pe tote cele 1.600 de strazi ale orasului cu o medie de aproximativ 7 masini/strada rezultand un numar de aproximativ 11.000 autoturisme;

– din aceste date se poate concluziona ca parcul auto provenit din alte judete pentru care nu se incaseaza taxa auto este de aproximativ 29.000 (18.000 + 11.000), la o populatie de 130.000 persoane.

– in prezent parcul auto total din Timisoara este de aproximativ de 201.185 autoturisme (172.185 + 29.000) la o populatie de aproximativ 500.000 locuitori.

– daca facem o medie de 100 lei traxa auto/autoturism/an rezulta ca bugetul local pierde anual 2.900.000 lei din neplata taxelor autoturismelor inmatriculate in alte judete.

Dintr-un studiu publicat in media locala de liderul sindicatului politistilor timisoreni, comisarul-sef Doinel Malcoci, rezulta ca la nivelul Primariei Timisoara, in ultimii patru ani, s-au amenajat doar 900 locuri de parcare din suma de 20.000.000 lei aferenta sistemului TIMPARK, colectata in aceasta perioada, numar insuficient raportat la parcul auto efectiv al orasului.

Singura solutie aplicata de conducerea Primariei Timisoarea, in situatia de fapt, nu a fost demararea unor investitii majore in cresterea numarului de parcari, chiar si cu fonduri europene, ci cresterea impozitului cu 50% pentru toare categoriile de autovehicule detinute de timisoreni.

Mentionam ca majoritatea posesorilor de autoturisme inmatriculate in alte judete, incalca si prevederile legale in vigoare reglementate de Ordonanța de urgență nr. 97/2005 (republicată si intrata in vigoare la data de 30.06.2016), privind evidenţa, domiciliul, resedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români care s-au mutat intr-o alta localitate din tara noastra.

Astfel, din afirmatiile unor presedinti ai mai multor Asociatii de Locatari, care au dreptul legal de a intocmi si administra Cartea de Imobil, in care este obligatoriu sa fie trecute toate persoanele care locuiesc acolo, indiferent daca sunt proprietari sau chiriasi, rezulta ca de regula, persoanele venite din alte localitati, in proportie de peste 95% nu au dorit sa fie inregistrate in aceste evidente.

Exceptii fac cei care au copii minori si sunt elevi la scolile din oras, parintii lor fiind astfel obligati sa detina resedinta in Timisoara.

Conform acelorasi afirmatii, chiriasii in cauza nu au trecuta actuala resedinta in actul de identitate iar contracte de inchiriere a locuintelor cu proprietarii acestora nu sunt inregistrate in evidentele organelor fiscale, amplificand astfel evaziunea prin eludarea de la plata a impozitarii sumelor provenite din inchiriere”.

