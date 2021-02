Un timișorean s-a trezit fără gard și fără copaci, după ce, dintr-odată, Drumul Boilor ar trece peste terenul său

Un timișorean, Florian Farcaș, acuză primăria de abuz: Drumul Boilor ar urma să treacă pe terenul său, fără expropriere sau donație. În decembrie 2020, lucrătorii firmei Super Construct, cea care se ocupă de șantier, i-au dărâmat stâlpii gardului și copacii aliniați paralel cu aceștia. Din câte aproximează timișoreanul, ar fi vorba despre o fâșie cu lățimea de doi metri care deja a fost decupată din parcela sa.

Terenul în cauză se află la câteva sute de metri de Calea Moșniței pe viitorul Drum al Boilor, obiectiv de investiție cu denumirea oficială ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moșniței și DC149”. Mai exact, proprietatea timișoreanului se va găsi pe partea stângă a Drumului Boilor, cu intrare dinspre Calea Moșniței, chiar la prima cotitură, vizavi de centrala electrică.

Până acum, pe acolo trecea o stradă îngustă, asfaltată pe o porțiune, pe unde circulau camioanele fabricilor din zonă, dar și mașinile timișorenilor care locuiesc în cartierul din apropiere. La finalul lucrărilor, conform proiectului, ar urma să fie două benzi de circulație, cu trotuar și pistă de biciclete pe ambele sensuri. Temerile lui Florian Fărcaș – asemenea vecinilor de pe aceeași parte a drumului – sunt că, la lățimea pe care o avea drumul, aproximativ 14 metri, constructorul va trebui să intre și mai mult pe proprietatea sa.

El susține că nu există vreo hotărâre de expropriere aprobată de Consiliul Local Timișoara, reprezentanții primăriei nu au venit să discute cu el sau cu vecinii săi pe acest subiect și nici nu a fost donat teren în vederea realizării drumului. Într-adevăr, cel puțin pe site-ul primăriei (atât pe noua interfață, cât și pe cea veche), nu a fost publicată vreo hotărâre de consiliu local care să ateste o expropriere pentru parcela sa.

Totuși, există o hotărâre a Consiliului Local Timișoara, HCL 26/25.01.2017, prin care municipalitatea acceptă „niște” donații ale proprietarilor de terenuri în vederea realizării obiectivului de investiții. Nici în aceasta, nici în HCL 241/27.06.2017 care completează și modifică hotărârea inițială, nu sunt menționate ce terenuri sunt donate sau proprietarii acestora. Ar fi vorba, din câte știe Florian Fărcaș, de cele „de peste drum”, adică de pe partea dreaptă pe sensul dinspre Calea Moșniței. Rămâne însă o neclaritate: în hotărâre se menționează că proprietarii care au donat așteaptă ca primăria să aducă utilități și să realizeze documentațiile, dar, totuși, pe strada unde este terenul lui Florian Fărcaș deja există și curent electric, și canalizare, și rețea de apă.

Mai mult, în vară, fostul primar, Nicolae Robu, spunea că lucrările la Drumul Boilor nu avansează în ritmul dorit pentru că „ar mai fi nevoie de o expropriere pentru ca drumul să aibă traseul optim”. Nici Robu nu menționa unde ar urma să se facă aceasta. O astfel de hotărâre a Consiliului Local nu pare să fi fost luată, nici în fosta, nici în actuala configurație a acestuia.

Florian Fărcaș ne-a prezentat și documentele care îi susțin punctul de vedere: un extras de carte funciară, un plan al terenului și o hotărâre judecătorească. Pe scurt, după ce acum mai bine de 15 ani a cumpărat terenul, pentru a-l putea parcela, acesta a fost nevoit să meargă în instanță. În baza expertizei topografice realizate la cererea judecătorilor, el și-a marcat proprietatea cu stâlpi, așadar, ne asigură Florian Farcaș, nu s-ar putea invoca faptul că el ocupa din start domeniul public.

Pentru clarificări din partea municipalității, am adresat, încă de luni, 11 ianuarie, Direcției de Comunicare a Primăriei Timișoara mai multe întrebări pentru directorul Culiță Chiș, solicitând și un punct de vedere din partea primarului sau viceprimarului. Cum nu primeam niciun răspuns, am insistat: joi, 14 ianuarie, ni s-a transmis că nu a fost identificat terenul – cu toate că am atașat și un extras de CF –, iar vineri, am fost asigurați că ni se vor oferi lămuriri, după ce Direcția Tehnică „ar fi primit între timp planșele”.

De menționat că marți, 12 ianuarie, funcționarii primăriei s-au deplasat la terenul lui Florian Farcaș, nu l-au găsit pe acesta acolo, dar au primit din partea unui vecin numărul de telefon al său. Într-un final – după alte insistențe ale noastre și după ce tot noi am trimis reprezentanților primăriei și planșele în care sunt prezentate coordonatele terenului cu pricina – joi, 21 ianuarie, am primit următorul răspuns:

„Reprezentanții Direcției Generale D.P.P.R.U. (Tehnice – n.r.) au solicitat informații suplimentare pentru identificarea parcelei de teren și au discutat cu proiectanții, care i-au asigurat ca s-a respectat aliniamentul pentru toate terenurile. De asemenea, s-au deplasat la fața locului pentru lămurirea situației și au încercat să îl contacteze telefonic pe proprietar. Ultimele planșe transmise au ajuns și ele la cei responsabili din departamentul de resort. Urmează ca proprietarul și reprezentanții Direcției să discute împreună această problemă, pentru clarificarea situației”.

Suplimentar, telefonic, ni s-a spus că va discuta direct cu proprietarul chiar Culiță Chiș. De când au intrat în posesia numărului de telefon al timișoreanului până la acel moment, adică din 12 până în 21 ianuarie, funcționarii Direcției Tehnice nici nu încercaseră măcar să ia legătura cu acesta. Pe 21 ianuarie, când directorul DPPRU l-a apelat pe Florian Farcaș, acesta din urmă nu era disponibil. Zilele următoare, la rândul său, Farcaș a încercat să îl sune pe Chiș, care nu a răspuns, probabil pentru că se afla în concediu, după ce primarul și-a trimis corpul de control la direcția sa, în urma amenzilor primite pentru montarea fără autorizație a catargelor de la Catedrala Mitropolitană și de la pasajul Michelangelo.

La început de februarie, Florian Farcaș a primit răspuns la adresa pe care a trimis-o primăriei: se vor analiza cele sesizate de el. Mai mult, el aflat și că a fost înregistrată plângerea penală făcută la tribunal. În opinia sa, proiectul tehnic a fost de la început prost realizat, iar când constructorul a ajuns în dreptul unei conducte supraterane, pentru a o ocoli, a fost nevoit să intre pe terenul său. Dacă acea conductă ar fi fost din start îngropată, mai consideră timișoreanul, nu s-ar fi ajuns aici. Florian Farcaș ne-a spus că nu va ezita să își apere cauza în fața instanțelor de judecată, el recomandând tuturor celor care se consideră victimele ale abuzurilor autorităților să facă același lucru.

Fotografii realizate pe 9 ianuarie 2021:

(De menționat că în 2008 terenul se afla în UAT Moșnița Veche, dar între timp a trecut la UAT Timișoara)

Fotografii din septembrie 2012, sursă Google Maps:

