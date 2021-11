Un timișorean s-a văzut nevoit „să o facă pe detectivul”. Polițiștii erau ocupați… să stea la cafea cu cei pe care ar fi trebuit să îi cerceteze

Un medic timișorean, CA, „a făcut-o pe detectivul” în ultimele luni, după ce, timp de un an și jumătate, și-a găsit mașina vandalizată în mai multe rânduri. Acesta făcut plângeri la poliție, însă, observând că autoritățile nu își dau interesul, a început să facă propriile cercetări. A descoperit că un samsar de mașini plătea mai mulți mici infractori să îl urmărească și să îi atace autoturismul. Cât despre polițiști, tot victima i-a găsit de mai multe ori la cafea… împreună cu unele persoane ale căror nume se leagă de cazul său.

Prima dată, medicul care locuiește în zona Dacia și-a găsit mașina vandalizată în dimineața zilei de 1 august 2020. Aceasta era zgâriată cu un corp ascuțit pe partea stângă, de la un capăt la altul. După o săptămână, același lucru s-a întâmplat și pe partea dreaptă. Astfel, a fost deschis primul dosar, iar până în septembrie 2021 au apărut altele cinci.

Între timp, bărbatul a făcut legătura și cu evenimente mai puțin obișnuite, petrecute cu câteva luni în urmă, cărora atunci nu le-a dat atenție. „În luna iunie-iulie 2020 mi-a trimis cerere de prietenie pe Facebook DF, ulterior și de pe un alt cont de-al lui. Tot în această perioadă a sunat interfonul apartamentului unde locuiește prietena mea, în jurul orei 12 noaptea. A fost singura dată când am dormit la ea, întrucât la mine stăteau părinții mei”, ne spune CA. Mai apoi, în august, au urmat trei apeluri scurte cu număr privat pe numărul iubitei acestuia, toate date în jurul orei 12 noaptea. Primele două au coincis cu atacurile asupra mașinii sale.

În ceea ce privește faptele de vandalism, după zgârieturi, au urmat anvelope tăiate, geamuri sparte și vopsea aruncată pe mașină. În plus, nu doar autoturismul lui CA a fost vandalizat, ci și cel al surorii sale, cu care circula cât timp al său era în service. Deși există semne că faptele au legătură între ele, cele șase dosare nu au fost conexate, iar de „cercetări” se ocupă mai mulți polițiști. „Cercetări” ar fi mult spus, pentru că nu au fost ridicate camere, nu au fost audiați martori, iar în singurul caz în care s-a făcut ceva, anchetatorul doar i-ar fi recomandat victimei să vorbească cu angajații firmelor din zonă și să îi roage să nu șteargă eventualele înregistrări de pe camere.

Văzând nepăsarea polițiștilor, în urmă cu câteva luni, CA a luat treburile în propriile mâini. A avut și norocul ca un vecin de-al său să îl cunoască pe unul dintre cei care i-au vandalizat mașina. Făptașul a recunoscut că cineva plătea câteva sute de euro pentru a-i fi urmărită și atacată mașina. De cele mai multe ori, de aceste acțiuni se ocupau hoți de biciclete cunoscuți de polițiști atât pentru activitatea lor „principală”, cât și pentru furturile frecvente date în magazine Profi. Între timp, în cazul a doi dintre ei, spargerile i-au dus în închisoare. În plus, ar fi de menționat că tatăl și un unchi al unuia dintre acei băieți au lucrat în poliție, acum fiind ieșiți la pensie.

Ulterior, victima și-a montat camere pe bord și și-a lăsat mașina inclusiv în parcări private. Nici asta nu l-a ajutat prea mult. Echipamentele i-au fost bruiate, iar Nissanul i-au fost atacat fix atunci când paznicul „nu era prezent sau nu a văzut nimic”. Într-un caz, a găsit și martori.

„Au auzit un zgomot, un «fâs puternic» și s-au îndreptat către mașină crezând că cineva a tăiat anvelopa celei parcate lângă a mea. (…) Au văzut un individ slab, înalt de 1,90, cu «mers de biciclist», îmbrăcat în hanorac negru, pantaloni scurți bleumarin, care s-a ridicat de lângă mașină și a plecat către parcul Dacia, în jurul orei 3:30”, ne spune bărbatul în legătură cu actul petrecut în septembrie 2020, în parcarea supermarketului Carrefour.

Așadar, CA a găsit deschidere din partea martorilor. Nu același lucru putem spune și despre atitudinea anchetatorilor. „Anchetator a fost desemnat Stancu Anghel. Cu greu am dat de el, nu a ridicat camerele din zonă, nu a chemat martorii. A fost foarte arogant. Mi-a spus «Credeam că e ceva grav, nu niște cauciucuri tăiate», că are multe dosare, că poliția nu este paznic și să-mi angajez firmă de pază. El nu a făcut absolut nimic”, ne mai spune medicul.

Cel mai recent act de vandalism s-a petrecut pe 25 septembrie 2021. Mai multe cunoștințe ale bărbatului l-au informat că mașina sa, parcată cu o zi în urmă în fața cofetăriei Codrina din Piața Dacia, a apărut pe un grup de Facebook, după ce cineva i-a vandalizat-o aruncând cu vopsea neagră pe ea. Și de această dată, polițiștii au părut să fie cei necooperanți.

„În jurul orelor 16 (pe 25 septembrie – n.r.) am apelat 112, au venit trei echipaje pentru constatare. Între timp, am întrebat angajații cofetăriei dacă la ora de începere a programului au observat mașina vandalizată. Responsabila cofetăriei s-a uitat pe camere și mi-a precizat că în jurul orei 3 se vede cum un individ toarnă vopseaua. Tot în jurul orei 16 l-am sunat și pe domnul Daminescu (polițistul care cerceta alte două dosare de-ale sale – n.r.) să îl informez de eveniment. Pe 27 septembrie, în jurul orei 11, l-am sunat din nou să îl întreb dacă a fost cineva să ridice camerele, dar mi-a afirmat că dosarul încă nu este repartizat și să mă duc eu să mă rog de doamnele de la Cofetăria Codrina să salveze imaginile. La ora 14 am mers la Secția de poliție nr. 4 să întreb de dosar, dar și pentru că aveam nevoie de hârtia de la ei pentru asigurarea CASCO. Cu acest prilej, am aflat că dosarul a fost repartizat domnului polițist Mihail Gavrilă, hârtia nu am primit-o, declarație nu mi-au luat, mi-au spus doar «veniți mâine la ora 08.30»”.

În cadrul propriei „investigații”, medicul a aflat că cel care plătea ca mașina să îi fie vandalizată și urmărită era „Flo”, un cunoscut samsar de mașini, născut în Călan, județul Hunedoara. Acesta este fostul iubit al actualei sale logodnice. Deși despărțirea celor doi a fost mai degrabă amiabilă, se pare că acesta nu a trecut peste acel moment. În plus, nu o dată, CA și prietenii săi au dat peste polițiști din Biroul de Investigații Criminale (BIC) stând la cafea la benzinăria Petrom de pe strada Miresei fie chiar cu „Flo”, fie cu interpuși de-ai săi.

Potrivit informațiilor obținute de victimă, DF („Flo”) este cel care plătea ca mașină să îi fie vandalizată, ICD (cunoscut drept „Ilie”) era cel care organiza acțiunile, iar RR, AM și alți doi băieți s-au ocupat efectiv de fapte. Aceștia ar fi fost ajutați cu informații de doi polițiști din BIC: MV și ANZ. „Nicu”/„Nik” ar fi un alt samsar, prieten atât cu „Flo”, cât și cu polițiștii.

În legătură cu aceste aspecte, reprezentanții IPJ ne-au spus că în primele dosare făptașii au fost identificați și prinși într-o altă cauză (cea a magazinelor sparte). În cazul celui mai recent eveniment, cercetările sunt încă în desfășurare și nu ne pot fi oferite detalii. Cât despre presupusele relații dintre samsari și polițiștii din BIC, victimei i se recomandă să depună o plângere, dacă are dovezi, și să aștepte rezultatul eventualei anchete interne.

Ca, în schimb, ne spune că a depus o astfel de plângere atât local, cât și la DGA. Detalii despre cursul cercetării nu are, din moment ce, în ultima vreme, nu i se mai răspunde nici măcar la telefon. Drept dovezi, a depus înregistrările ale conversațiilor purtate cu băiatul care fusese plătit să îi atace mașina.

Două exemple ar fi:

