Un tramvai a deraiat după ce a fost lovit de un șofer de 18 ani, beat și drogat

Un tânăr, în vârstă de 18 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Iuliu Maniu dinspre bulevardul 16 Decembrie 1989 din Timișoara spre strada Gheorghe Pop de Băsești, iar la intersecția cu bulevardul Regele Carol I, a intrat în coliziune cu un tramvai, condus de un bărbat în vârstă de 54 de ani, care circula dinspre strada Johann Nepomuk Preyer către bulevardul Regele Carol I.

În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv conducătorul autoturismului, tânărul fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști, a rezultat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Totodată, în urma testării conducătorului autoturismului cu aparatul din dotare, a rezultat o alcoolemie de 1,39 mg/l în aerul expirat.

În urma testării cu aparatul din dotare a tânărului de 18 ani de ani, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive.

IPJ sustine că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, bărbatul fiind condus la o unitate spitalicească, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, precum și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive.

