Un traseist politic, cu numeroase dosare penale, se visează primar al Reșiței

Cu un an înainte de alegeri, în Caraș Severin au început să se agite apele. PSD a demarat pregătirea candidaților pentru lupta electorală cu Ioan Popa la Primăria Reșița. În prima linie pare a fi Ionuț Mihai Popovici, director al Casei Județene de Sănătate, un traseist politic cu un trecut cel puțin dubios.

,,Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou”

Fost vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin din partea PMP, Ionuț Mihai Popovici s-a transferat la PSD, direct pe postul de vicepreședinte, și a primit cadou postul de director al Casei de Asigurări de Sănătate Caraș Severin. O funcție care i-a dat pe mână un buget semnificativ. Din care, așa cum a dovedit în trecut, știe să se înfrupte. Pentru că cel care se visează primar la Reșiței are un trecut dubios. Cu multe probleme și dosare penale.

În anul 2018, firma lui Ionuț Popovici, Number One Group SRL Reșița, la acea vreme vicepreședinte CJ Caraș Severin, a primit de la fostul coleg Mihai Bona, detronat de pe scaunul de vicepreședinte al CJ Caraș-Severin și revenit la șefia Ocolului Silvic Văliug, un contract de execuție pentru drumuri forestiere în valoare de 174.400 de lei + TVA. Ulterior, pentru că firma sa Number One Group SRL Reșița nu prea avea nici utilaje, nici angajați, aceasta ar fi subcontractat lucrările către compania Sindrax Transis SRL din Mureș, care a efectuat cel puțin o parte din lucrările contractate. Direcția Silvică a recepționat aceste lucrări ca și conforme, făcând plata către Number One Group SRL. Numai că aceasta nu a mai plătit toate facturile către subcontractor, pe motiv că, deși au fost acceptate devizele de lucrări, compania din Mureș nu ar fi dispus de angajații și utilajele necesare.

Sindtrax Transis somează firma lui Popovici să plătească, apoi deschide un proces la Tribunalul Comercial Mureș, sentința recunoscând creanța și impunând plata unor penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere. Pronunțată în anul 2020, sentința a fost motivată de judecător abia în august 2023, la trei ani de la finalizarea procesului.

În motivare judecătorul arată clar că, atâta timp cât Direcția Silvică a recepționat lucrările și le-a plătit, Number One nu-i mai poate reproșa inadvertențe subcontractorului și trebuie să plătească lucrările conform devizului deja acceptat.

Astfel, de la 360.000 lei valoarea facturilor neachitate, suma totală de plată incluzând penalitățile ar fi crescut la peste 4 milioane de lei, echivalentul a 800.000 de euro, dacă luăm în calcul o penalitate de 1% pe zi și cele peste 1.000 de zile care au trecut de la scadența facturilor.

Ionuț Mihai Popovici a mai fost acuzat de un om de afaceri de o escrocherie prin care a produs un prejudiciu de 190.000 de lei. Compania SC BRECZ PLATINUM CONSULTING a achiziționat un buldoexcavator cu finanțare de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului de la compania SC Vasscu Investment & Trade SRL. Omul de afaceri Careba Dan Patriciu a adus buldoexcavatorul la o proprietate a liderului PSD Caraș Severin. Liderul PSD Ionuț Mihai Popovici a refuzat să mai predea utilaj, acesta preferând să îl închirieze Secției de Drumuri Naționale Oravița.

Surse apropiate anchetei susțin că ar fi dispărut probe din dosar, deoarece liderul PSD Caraș Severin Ionuț Mihai Popovici, ar avea protecție din partea unor oameni ai legii. Contractul întocmit în fals între SC Andaria Grup și firma din Arad care a executat lucrari pentru Sectia Drumuri Naționale Oravița reprezintă proba supremă în această escrocherie a liderului PSD. În plus, falsul în înscrisuri private comis cu prilejul întocmirii contractului și mențiunea că utilajul aparține unei firme care e închiriat de altă firmă fără acceptul proprietarului de drept reprezintă dovezi clare ce îl inculpă pe Ionuț Mihai Popovici.

”Hoțul strigă hoții!”

Un dintre ”țintele” lui Ionuț Popovici este Romeo Dunca, actual președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin.

Dunca a fost plimbat la audieri și solicitat să răspundă la întrebările procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, în urma unor plângeri formulate de către fostul vicepreședinte al Consiliului Județean, Ionuț Popovici, dar și de alte persoane cu responsabilități sau colaborări strânse cu Consiliul Județean. Toate delațiunile lui Popovici au dus doar la închiderea dosarelor și neînceperea urmăririi penale. Anul trecut Romeo Dunca l-a acuzat pe liderul PSD de o serie de denunțuri calomnioase și a solicitat oamenilor legii tragerea la răspundere a vicepreședintelui Ionuț Mihai Popovici.

Plângerea ar fi fost făcută ca urmare a unui denunț pe care Ionuț Popovici l-ar fi depus la DNA – Serviciul Teritorial Timişoara, în data de 15.11.2021, cu privire la săvârșirea de către Romeo Dunca a infracțiunilor de abuz în serviciu, folosirea funcției pentru favorizarea unei persoane și trafic de influență.

„În acest denunț am fost acuzat că aș fi comis aceste fapte, motiv pentru care au fost efectuate cercetări de către organele de cercetare penală ale DNA Timişoara. Urmare a cercetărilor efectuate, s-a constatat inexistența acestor fapte penale, aspecte confirmate prin ordonanța de clasare, adică faptele nu există”, se arată în plângerea penală formulată de Romeo Dunca.

Cazul Popovici ar trebui asimila în cadrul PSD cu cel al președintelui CJ Vaslui, celebrul Dumitru Buzatu. După portbagajul cu 1,2 milioane de lei, premierul Marcel Ciolacu a luat rapid decizia corectă, debarasându-se de tovarășul de partid dovedit a fi penal după încasarea unei nevinovate șpăgi. Mediul politic din Caraș Severin așteaptă o decizie la fel de înțeleaptă și partea conducerii PSD locale, respectiv debarasarea de traseistul Ionuț Mihai Popovici.

