Un ucrainian beat a băgat în spital un tânăr de 19 ani, vineri, la Timișoara

Vineri 16 august, în jurul orei 01:40, polițiștii Biroului Rutier Timișoara au fost sesizați să intervină la un accident rutier soldat cu o victimă.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că un autovehicul care se deplasa pe Calea Circumvalațiunii din Timișoara, dinspre Gheorghe Lazăr înspre Piața Consiliul Europei, la un moment dat ar fi intenționat să efectueze o manevră de întoarcere, intrând în coliziune cu un motociclu condus de un tânăr de 19 ani care se deplasa pe aceeași stradă din sensul opus de mers.

În urma impactului, motociclistul a fost rănit și transportat la spital, iar conducătorul autoturismului a părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, conducătorul autoturismului (cetățean ucrainean) un bărbat, de 26 de ani, a fost depistat în această dimineață, în jurul orei 09:00, în Timișoara.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 1.99 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior refuzând prelevarea de mostre biologice.

În acest moment, bărbatul se află la sediul poliției pentru audieri, polițiștii continuând cercetările sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

În urma probatoriului administrat, urmează a se dispune măsurile legale în consecință.

