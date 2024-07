Una dintre cele mai moderne ferme de porci din România se construiește în Arad. 2.800 de scroafe vor ”produce” 90.000 de purcei pe an

În Semlac, județul Arad, un investitor român construiește una dintre cele mai moderne ferme de suine din România. Aici, vor fi create locuri de cazare pentru 2.800 de scroafe de reproducție. Pe an acestea vor “produce” până la 90.000 de purcei, destinați îngrășării către piața românească .

Pentru reducerea importurilor de carne de porc

“Astfel, vrem să creștem porcul în România, să nu mai depindem într-o așa mare măsură de import. Vrem să reducem importul de animale și carne de suine”, a spus dr. Iosif Kelemen, directorul general al Pigtim Farm Semlac județul Arad.

Dr. Iosif Kelemen a declarat că reproducția este baza creșterii efectivului de scroafe cu posibilitatea implicită de a oferi purcei către fermele de îngrășare din România pentru a reduce importurile masive din Uniunea Europeană și din alte țări din Europa. Proiectul Pigtim Farm a demarat în 2020 și a avut că temei legal legea reproducției nr. 195 din 2018.

Legea reproducției a apărut în urma primului focar de pestă porcină în anul 2017 în județul Satu Mare. În acea perioadă, România stătea mai bine cu efectivele de porci, dar în 2024, statisticile arată că se importă 80% din carnea de porc existentă pe piața din România.

“Stăm foarte, foarte prost, fiindcă am pierdut foarte multe efective de suine.

De aceea nu ne lăsăm, am luat problema în serios și vrem să populăm fermele de îngrășare a suinelor în România cu material indigen”, a explicat dr. Kelemen.

Pentru a putea implementa amplul proiect de construcție a fermei, echipa de specialiști de la Pigtim Farm a călătorit în multe locuri din lume unde există ferme mari de porci.

Astfel, ei au adunat informații referitoare la tehnologiile moderne în reproducția suinelor în cadrul fermelor nucleu de reproducție – nivelul cel mai înalt în ramură reproductivă animală.

“Obiectivul este construirea unei ferme nucleu cu o capacitate de cazare de 2.800 de scroafe, fiindcă am considerat că este mult mai avantajos economic și productiv să ne producem noi scrofițele de înlocuire (F1) și să păstrăm în echilibru progresul genetic al populației de bunici și străbunici”, a declarat dr. Iosif Kelemen.

Scroafele vor fi adaptate condițiilor de mediu existente în arealul geografic dat, aclimatizate și adaptate cu fauna microbiană deja existentă în fermă.

Scopul proiectului Pigtim Farm este crearea de locuri de cazare pentru scroafele de reproducție destinate producerii purceilor livrați către fermele de îngrășare existente în România.

“Eu zic că e modul cel mai economic și productiv de a te dezvoltă că fermă de reproducție furnizoare de purcei destinați îngrășării “, a adăugat dr. Kelemen.

Pentru siguranța fermei, în dezvoltarea proiectului, s-a pus un accent deosebit pe biosecuritate, mai ales că ne aflăm într-o conjunctură în care pesta porcină africană face ravagii și a devastat efectivele de porci din România.

Dr. Kelemen susține că biosecuritatea este necesară indiferent că există pericolul PPA sau nu există. Fără biosecuritate nu poate funcționa o fermă modernă de porci.

Asta înseamnă reguli stricte, începând cu simplul duș obligatoriu făcut de angajați și schimbarea hainelor la intrarea în fermă, până la interzicerea oricui să pătrundă în incinta obiectivului.

“O fermă nu este un muzeu, unde intră și iese oricine. Trebuie respectate anumite condiții clare. Sunt niște măsuri de biosecuritate care trebuie respectate fără compromisuri sau derogări “, a spus dr. Kelemen.

Un alt principiu al edificării fermei este respectarea condițiilor de bunăstare a scroafelor pentru fiecare categorie, în conformitate cu normele Uniunii Europene.

Astfel, a fost accesat sub-pachetul 2A. Asta înseamnă că toate spațiile de cazare din cadrul fermei au un procent de 15% spațiu în plus.

De fapt acest sub-pachet înseamnă o pregătire pentru viitorul apropiat când vor fi solicitate spații de cazare tot mai mari în fermele de suine.

E un principiu mult mai greu de aplicat pentru fermele deja existente, de aceea Pigtim Semlac ia măsuri din timp pentru a putea respectă această cerință europeană aplicată în fermele moderne de reproducție.

“Este clar că trebuie să întrăm în acest trend european, dar nu trebuie să uităm de pragmatism și de rezultatele pozitive sau chiar de cele negative pe care le putem avea”, a spus dr. Kelemen.

De asemenea, s-a avut în vedere dotarea fermei cu echipamente și tehnologie de ultimă generație pentru a avea un control cât mai eficient asupra reproducției și pentru a fi evitată eroarea umană.

În plus se va putea ține sub control strict și biosecuritatea.

Scopul principal este asigurarea condițiilor optime în ceea ce privește igienă și microclimatul, adică tot ceea ce are nevoie o fermă bine dotată, fără să se facă rabat de la calitate.

“O asemenea fermă trebuie să dăinuie măcar 30 – 40 de ani, în condiții foarte bune, fiindcă nu este o tarabă pe care o dărâmăm și facem una mai mare”, este de părere Kelemen.

Produsul final: purceluși de 25 de kg

Pigtim Farm Semlac va fi dotată cu o tehnologie ”smart – feeding” de furajare, cu sisteme inteligente de hrănire a scrofițelor.

În ceea ce privește furajarea, scopul este respectarea cerințele nutritive recomandate de furnizorul de genetică de suine cu care va fi populată fermă .

Astfel, va fi o furajare cât mai optimizată printr-un sistem inteligent digital, pentru a fi evitate pierderile de orice fel, minimizând costurile de producție.

Vor fi create condiții propice pentru dezvoltarea superioară a potențialului genetic al animalelor aflate în exploatare, în cele mai bune condiții și cu rezultatele cele mai bune.

Din punct de vedere al biosecuritatii, fermă este împărțită în trei sectoare.

Primul sector, zona curată cuprinde filtrul sanitar, sala de mese pentru personal împreună cu corpul social, apoi halele de producție, exteriorul fiind delimitat printr-un gard de biosecuritate suplimentar de zona gri.

Al doilea sector cuprinde zona gri destinată furajării animalelor. Furajele sunt aduse din exterior și introduse în silozuri la limita zonei gri.

Zona murdară cuprinde căile de acces comune în afară perimetrului fermei, spre bazinele de acumulare a dejecțiilor și spre stația de spălare și dezinfectare.

Accesul personalului în zona curată se va face printr-un filtru uscat. Acolo, angajații se vor dezbrăcă de hainele și încălțările cu care au circulat pe stradă și le vor înlocui cu îmbrăcămintea și încălțările provizorii spălate și dezinfectate în fermă.

Apoi, pentru a fi evitat orice contact cu exteriorul, angajații vor ajunge în zona unde se află filtrul umed printr-un tunel subteran.

Tot personalul va face duș ,separat pentru femei și bărbați. După aceea, oamenii vor îmbrăcă hainele de lucru și vor intră în sectorul de producție, unde fiecare sector va avea o culoare diferită a echipamentului de lucru.

De ce culori diferite? Motivația este foarte simplă: pentru a fi identificați mai ușor pe camerele de supraveghere, astfel evitându-se amestecul personalului dintr-un sector în altul.

Tot din motive de biosecuritate, toate mișcările de animale și deplasările personalului în fermă se vor face pe coridoare complet închise.

Inclusiv livrările de animale se vor face prin tuneluri închise evitându-se contactul personalului din fermă cu cel al transportatorului.

“Pentru păstrarea biosecuritatii stricte, contactul dintre angajații fermei și persoanele din afară va fi inexistent”, a atenționat Kelemen Iosif.

În cadrul fluxului tehnologic intern, pentru ușurarea muncii angajaților, vor fi instalate sisteme și utilaje moderne, crescând astfel eficiența producției.

“Cu aceste tehnologii superioare, personalul va avea timp pentru a se concentra asupra rezultatelor de producției și asupra problemelor ivite, fiindcă e clar că vor apărea și probleme”, a concluzionat dr. Iosif Kelemen.

Produsul final vor fi purceii de 25 de kg care vor ajunge în fermele de îngrășare.

