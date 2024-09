Unde (ne) sunt liberalii din Lugoj? Marcela Pescariu-Balint, fosta președintă a OSNL Lugoj, vorbește despre convulsiile unei organizații și nemulțumirile liberalilor seniori lugojeni

Marginalizați atât de fosta, cât și de actuala conducere a PNL Timiș, liberalii lugojeni cu state vechi în partid au decis, rând pe rând, să se retragă din structurile județene ale partidului, măcinate de intrigi și ambiții mărunte. Nemulțumirile vechilor liberali lugojeni sunt legate și de faptul că, în ultimii ani, activitatea organizației PNL Lugoj a fost sublimă, dar… a lipsit cu desăvârșire, perioadă în care PNL Timiș a numit mai multe conduceri interimare, cu sarcina de a revitaliza activitatea în organizație, dar care nu au reușit decât să… producă dezbinare în rândul membrilor.Printre cei nemulțumiți de situația în care a ajuns organizația lugojeană, dar și de „jocurile de culise” orchestrate cu girul conducerii județene, este și fosta președintă a Organizației de seniori a PNL Lugoj, Marcela Pescariu-Balint, care a decis să se suspende temporar din Biroul Județean al Organizației Seniorilor Național Liberali Timiș.

„Membră a Partidului Național Liberal am devenit pentru că mi-am dorit acest partid, singurul istoric, pentru că se potrivește profesiei mele – profesoară de limba franceză și limba română, și în amintirea unchiului meu, Caius Petric, care a reînființat PNL la Reșița, fiind primul președinte. Am devenit membră în Birou și am apărut în calitate de candidată la consiliul local, în repetate rânduri, pe panourile electorale, chiar și la alegerile din 2000, deși, din motive personale, nu-mi doream această poză. Președintele de atunci și, din câte știu, interimar acum, a insistat, punându-mă apoi pe un loc ridicol, dar în ziar am apărut în ordine alfabetică și multă vreme lumea mă oprea pe stradă să-și exprime diferite nemulțumiri și să-mi propună să le prezint în ședințele de Birou. A recunoscut și fostul vicepreședinte și apoi primar interimar, că fostul primar pune accent doar pe consultarea consilierilor. Nu mi s-a părut corect fiindcă alegerea domniei sale s-a datorat nu doar meritelor personale, ci și eforturilor din campanie și, fără falsă modestie, voturilor pe care le-am primit și eu, fiind cunoscută pe plan profesional și prin activitatea culturală și voluntariatul din cadrul Bibliotecii Municipale, ce a strâns sute de aprecieri pe diverse rețele media. Este drept, am fost invitată la Primărie și chiar am apreciat ceea ce mi s-a părut eficient, defrișarea din fața primăriei, dar nu și cea de la fosta Prefectură, deși, pe atunci încă în funcție, fostul primar m-a asigurat că voi fi încântată de peisaj. Am ajuns din întâmplare și la prezentarea PUZ-ului pe următorii 50 de ani și am reluat o idee ce îmi aparține și care a fost trecută și în programul PNL Lugoj, la alegerile din 2016, deși ironizată la început, care se referea la eficientizarea circulației la Podul de Beton, idee apreciată de arhitectul prezent atunci la Casa Bredicenilor. Am avut constructori în familie, bunicul, tatăl și soțul decedat, ing. Balint Gheorghe, absolvent de Timișoara, am mai învățat câte ceva și când e vorba despre acest oraș, indiferent de culoarea politică a primarului, cred că am idei pertinente în probleme de învățământ, urbanism, ecologie și le pot împărtăși, dacă se dorește. De la revenirea în oraș, în 1995, am activat și în cadrul Organizația Femeilor Liberale Lugoj, când era condusă de doamna Ileana Vâlceanu, apoi de Mariana Epure și așteptam cu nerăbdare întâlnirile noastre eficiente și utile pentru societate și Lugoj. A propos, mai este doamna Mariana Epure președinta OFL Lugoj, mai sunt eu președinta OSNL Lugoj, din moment ce se cunosc avatarurile organizației PNL Lugoj? Mai suntem membre? Unde depunem cotizațiile? În cutia poștală? Împreună cu doamna Luminița Wallner Bărbulescu am fost alese vicepreședinte în Biroul Județean OSNL Timiș, în cadrul căruia, deși se pare că mi se reproșează, am activat ca un fel de Ioan fără de Țară, fiindcă nu mai exista organizația locală. Cum am spus, nu mi-am dorit funcții, cu atât mai puțin acum, dar în fața fariseismului unora, nu dau cu piatra, dar nici cu pâinea, iar în calitate de strănepoată a preoților Samson și Miron Petric, din Susani, am învățat din copilărie că cineva, deasupra noastră, ne vede și ne judecă faptele. Deci, prin aprilie, a fost trimis un domn de la centru pentru revigorarea unei organizații sublime, dar inexistentă faptic. Ne-am întâlnit înainte de amiază, s-a scuzat că a întârziat puțin datorită unei vizite la domnul Serendan, care, pare-se nu a fost interesat de seniori, fiind ocupat cu treburi mai importante. Spre seară ne-am reîntâlnit, deși eu aveam tren spre București, împreună și cu doamna Mariana Epure, pe care nu o cunoștea personal, interesate fiind de soarta acestui partid, deși ceea ce a urmat a fost complet nestatutar și un adevărat fiasco. De pe un continent vecin am discutat pe WhapsApp și am spus că, amintindu-mi de celebrele versuri ale lui Alecsandri, în cazul în care dânsul poate contacta mai mulți seniori eu renunț în favoarea dânsului la funcție. A insistat că voi rămâne în continuare, deși am afirmat că nu mai doresc, dar ceea ce a urmat m-a intrigat profund. Curat Caragiale, dar hai să mai amintim și rolul lui Birlic în Titanic Vals, că tot s-a retransmis filmul. Mai amintesc că se știa exact data reîntoarcerii mele în țară, dar pe motiv că domnul Alin Nica dorește refacerea OSNL Lugoj s-au precipitat lucrurile. Așa a afirmat doamna președintă, care nu a fost prezentă, din motive obiective, pentru care am compătimit-o, dar a fost la curent cu acel convocator. Domnul în cauză – președinte, iar noi, cele trei doamne amintite – vicepreședinte. La faimoasa ședință, prezenți vreo câțiva liberali, patru doamne și un domn din Lugoj și cei implicați de la centru, în număr aproape egal cu cei din oraș. Parafrazând un alt scriitor, am putut spune: Unde ne sunt liberalii, seniorii, mai ales cei din Lugoj, convocați de domnul în cauză. Poate pe viitor, dacă mai este interesat, fiindcă de aici, cum veniră și plecară! În asemenea condiții, cred că este normal să declin prezența mea în Biroul Județean al OSNL Timiș. Sine ira et studio! Așa să mă/ne ajute Dumnezeu! O formulă prea frumoasă, prea augustă, din păcate nu întotdeauna și urmată ad litteram”, ne-a declarat Marcela Pescariu-Balint, explicând motivele deciziei de a se suspenda, temporar, din Biroul Județean al OSNL Timiș.

