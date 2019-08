Unic în România! Turn pentru chirurgia laparoscopică – în dotarea Spitalului Municipal Timișoara

Spitalul Municipal Timișoara, condus de dr. Olimpia Oprea, face noi /3.approaches in the prevention and therapy of common cancers” s-a reușit achiziționarea din fonduri europene a unui Turn de laparoscopie 3D/ 4K Ultra HD pentru chirurgie laparoscopică ginecologică – primul echipament de acest tip din România!

”De asemenea, tot datorită fondurilor europene câștigate prin acest proiect, am achiziționat un Turn de endoscopie cu colonoscop pentru gastroenterologie.

Valoarea celor doua echipamente este de aproximativ 300.000 euro, sunt echipamente performante de ultima generație, care vor ajuta la creșterea calității serviciilor medicale acordate de spitalul nostru”, spune dr. Olimpia Oprea.

Comentarii

comentarii