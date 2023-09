Universitatea de Științele Vieții a preluat conducerea rotativă a Alianței Timișoara Universitară

Conducerea rotativă a Alianței Timișoara Universitară (ATU) s-a schimbat, luni 25 septembrie. Acum, i-a venit rândul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara să preia coordonarea de la Universitatea de Vest Timișoara.

Ceremonia s-a desfăsurat de la ora 15.00, la sediul Stațiunii Tinerilor Naturaliști Timișoara, de pe str. Rozelor nr. 3, unde a avut loc reuniunea de lucru ATU, în cadrul căreia au fost prezentate și viitoarele proiecte.

Redăm declarațiile celor patru rectori:

Prof.univ.dr. Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest Timișoara:

“Cu siguranță că lucrurile sunt perfectibile, iar această alianță a celor patru universități de stat înseamnă un plus pentru Timișoara, un plus pentru studenți, un plus pentru parteneri economici și pentru partenerii din preuniversitar, dar și pentru noi toți, cetățenii Timișoarei.

Au fost trei ani cu conducere rotativă începută de Universitatea de Medicină și Farmacie, continuată de Universitatea Politehnica Timișoara apoi de Universitatea de Vest.

Acum, UVT a predat mandatul Universității de Științele Vieții conduse de prof. Cosmin Popescu.

Cel mai important eveniment desfășurat de ATU sub conducerea UVT este Conferința Internațională Smart Diaspora organizată împreună de cele patru universități din Alianța Timișoara Universitară.

A fost un eveniment extraordinar la care au participat peste 1200 de invitați români din toată lumea, de fapt, spuma inteligenței românești aflate în țări de pe toate cele patru continente.

De asemenea, a fost multe conferințe antreprenoriale cu oamenii de afaceri în zona de târguri educaționale organizate împreună și multe alte tipuri de activități de antreprenoriat pentru studenți.

Acestea sunt câteva aspecte care au definit activitatea ATU în 2023 și vor fi multe altele în viitor. Vom pregăti un calendar pentru următoarele evenimente ce vor avea loc sub conducerea USV”.

Prof.un.dr.Octavian Crețu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara:

“Cel mai important este că în acești ani s-a consolidat relația dintre cele patru universități de stat și am demarat mai multe proiecte care au avut mare succes.

La fel de important cred că a fost proiectul prin care cele patru universități au muncit împreună pentru a prezenta Centrul Universitar Timișoara în totalitatea sa.

Am fost la mai multe standuri universitare internaționale și naționale împreună toate cele patru universități și cel puțin la noi, în România, a avut mare impact.

De exemplu, am avut o cifră și o atractivitate în creștere față de studenții străini și din diaspora care s-au îndreptat către Centrul Universitar Timișoara.

Bineînțeles că celălalt mare proiect de impact a fost Smart Diaspora, o mare reușită.

Anul acesta, la UMFT, am avut un aflux incredibil de mare de studenți străini și studenți români din diaspora”.

Conf.univ.dr. Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara:

“Întotdeauna poți să faci mai multe.

Alianța Timișoara Universitară a făcut multe, dar putea să facă și mai multe.

De exemplu, în programul amplu Timișoara Capitală Europeană a Culturii, sunt implicate toate cele patru unități din Alianța Timișoara Universitară și s-au făcut foarte multe în cadrul programului TM2023.

Am avut activități cu multe confluențe între artă și tehnologie. Universitatea Politehnica Timișoara cu Universitatea de Vest Timișoara și cu Facultatea de Arte am organizat activități împreună și proiecte și multe vernisaje.

După finalizarea programului Timișoara Capitală Europeană a Culturii, important este ce rămâne și sperăm să rămână lucruri frumoase și foarte importante pentru oraș, datorită contribuției Alianței Timișoara Universitară și a celor patru universități.

Există multe lucruri în comun și trebuie să le descoperim în tot ceea ce facem. Important este ca să funcționăm ca și o comunitate universitară și se cunoaște că ATU funcționează cel mai bine față de alte alianțe din centrele mari universitare din România!”

Prof.univ.dr. Cosmin Popescu, rectorul Universității de Științele Vieții “Regele Mihai I al României” Timișoara:

“Faptul că USV a preluat conducerea Alianței Timișoara Universitară este un moment special fără îndoială pentru Universitatea de Științele Vieții și avem așteptările de la ceea ce urmează.

Avem o agendă specială cu evenimentele ce le vom pregăti pentru următorul an al activităților comune.

Propunerilor noastre, se vor adăuga altele de la celelalte trei universități.

Important este că avem din ce în ce mai multe activități comune în Centrul Universitar Timișoara, fie că sunt cu caracter social, educativ, cultural sau în zona cercetării-inovării, inclusiv în zona de promovare și internaționalizare a celor patru universități de stat din Timișoara”.

Alianţa Timişoara Universitară este o platformă de colaborare universitară locală, cu format unic în România, care facilitează cooperarea dintre Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara.

Obiectivul principal al alianței este punerea la dispoziția comunității a competențelor și expertizei pe care cele patru universități timișorene le au în domeniul educației, cercetării științifice, inovării și dezvoltării, precum și în zona creației artistice și performanței sportive.

Comentarii

comentarii