Universitatea de Vest din Timișoara dă startul ediției 2025 a școlii de vară West Summer University (WSU)

Timp de aproape trei săptămâni, Universitatea de Vest din Timișoara devine gazda a peste 300 de liceeni din România și Republica Moldova, participanți la școala de vară West Summer University (WSU) –un proiect al studenților pentru viitorii studenți!

Din 17 iulie și până în 3 august 2025, liceenii vor experimenta viața de student la UVT, în cadrul unui program intens, divers și memorabil, coordonat de Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT).

West Summer University (WSU) propune elevilor de liceu #CeaMaiTareVară pe care o pot avea!

La înscriere, fiecare elev a optat pentru una dintre cele 12 facultăți ale UVT, urmând să participe, pe durata școlii de vară, la cursuri și seminare specifice acelui domeniu. Cadrele didactice universitare le-au pregătit activități interactive și introductive, menite să le ofere o imagine clară asupra parcursului academic pe care îl pot alege.

Pe lângă componenta educațională, programul include și o serie de activități pentru dezvoltarea personală și profesională a elevilor: consilierii din cadrul Serviciului de Consiliere și Sprijin pentru Studenți (SCSS) al UVT vor organiza ateliere de dezvoltare a abilităților socio-emoționale, precum și workshopuri care îi vor sprijini pe tineri în deciziile importante care îi așteaptă în viitorul apropiat.

La fel de importante în programul WSU sunt și activitățile recreative, care îi vor ajuta pe participanți să se cunoască mai bine și să lege prietenii: seri de karaoke, activități sportive (baschet, fotbal, dansuri), pool day, un atelier de personalizare a tricourilor prin tehnica tie-dye, jocuri de echipă, seri de chitară, tururi ale orașului și alte momente surpriză. Toate activitățile sunt menite să ofere participanților o imagine autentică a studenției.

Prin West Summer University, UVT oferă tinerilor oportunitatea de a descoperi mediul academic, dar și de a-și contura opțiunile de carieră și de a descoperi ce înseamnă să faci parte din comunitatea UVT.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Experiența WSU este o ocazie unică pentru liceeni de a ieși din zona de confort și de a trăi, pentru prima dată, în ritmul autentic al vieții universitare. Mulți dintre participanți leagă prietenii care durează dincolo de vară, iar pentru unii, WSU devine chiar momentul decisiv în alegerea unui parcurs educațional. Îi așteptăm pe viitorii studenți sub genericul cu care începe perioada facultății, la UVT – Become Your Best!”

