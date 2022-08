Universitatea de Vest din Timișoara deschide platforma de admitere, pentru a doua sesiune, începând de vineri, 12 august

După desfășurarea cu succes a primei sesiuni din cadrul procesului de admitere la studii universitare pentru următorul anul universitar, în care s-au înscris peste 6000 de candidați, în cursul lunii iulie, Universitatea de Vest din Timișoara deschide platforma de admitere admitere.uvt.ro pentru sesiunea a doua, începând din 12 august, de la ora 12, moment din care candidații vor putea deja să creeze și să depună dosare de înscriere. Numărul de locuri rămase disponibile pentru fiecare program de studii după prima sesiune de admitere, din iulie, este actualizat AICI.

Înscrierile sunt deschise până la începutul lunii septembrie, în funcție de calendarul fiecărei facultăți (procesul de înscriere urmând a se închide, pe rând, între 5 și 13 septembrie, după desfășurătorul afișat pe facultăți).

Procesul de admitere din acest an, la Universitatea de Vest din Timișoara, cuprinde o premieră pentru mediul academic românesc al ultimilor ani, în care, pentru toate programele de studii universitare de licență organizate de UVT, concursul de admitere presupune susținerea și promovarea unei probe de admitere. Este vorba de probe de aptitudini artistice sau sportive, în cazul programelor de studii vocaționale, de probe scrise specifice domeniului (precum este în cazul Facultății de Matematică și Informatică) sau de un test de abilități lingvistice și de raționament, astfel încât toți candidații care dau admitere la Universitatea de Vest din Timișoara trec printr-un proces de selecție riguros, a cărui aplicare permite departajarea candidaților într-o ierarhie a rezultatelor de testare.

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Gabriel Pirtea: „După prima sesiune de admitere din acest an, din iulie 2022, când UVT și-a asumat un nou format de organizare, cu probe obligatorii de admitere pentru toate programele de studii pe care le ofertează, avem acum demonstrația faptului că noii candidați sosiți la UVT apreciază acest sistem echitabil și echilibrat de ierarhizare valorică. Am avut curajul de a le propune candidaților să intre într-un proces concurențial și am evaluat cu o grilă aplicată imparțial rezultatele probelor de admitere, astfel că cei mai buni și-au văzut confirmat talentul, conform preferințelor lor. Valoarea UVT, ca principală universitate comprehensivă a vestului țării, se amplifică de acum, cu fiecare generație de noi candidați admiși în programele noastre de studii, pentru că selecția a devenit una mai sofisticată și precisă, pe măsura așteptărilor ce se îndreaptă către comunitatea noastră academică din partea tuturor celor care ne cunosc deja prin genericul cu care ne adresăm noilor studenți: Become your best! Vă așteptăm la UVT, pentru o experiență de viață studențească de neuitat!”

