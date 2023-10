Universitatea de Vest din Timișoara, distinsă cu Titlul și Diploma Onorifică de Excelență pentru contribuția la programul Timișoara 2023

Joi 5 octombrie 2023, Universitatea de Vest din Timișoara a primit vizita prof.asoc. Sever Avram, coordonator general CIO SUERD Jean BART/ Reprezentanța World Center for Excellence of Destinations – CED, c/o Centrul Dunăre-Marea Neagră ”HENRI NEGRESCO” în sprijinul Alianței Naționale OMD.

În cadrul întrevederii, oaspetele a fost întâmpinat de prorectorul UVT, conf.univ.dr. Mădălin Bunoiu, căruia i-a fost înmânată Diploma Onorifică de Excelență în semn de recunoaștere pentru rolul Universității de Vest din Timișoara, catalizator central al sistemului academic, al transformării educației în Banatul istoric, al inițiativelor, acțiunilor și inovării în cele mai diverse domenii. Acordarea distincției subliniază contribuția excepțională a UVT la pregătirea cu succes a zonei metropolitane Timișoara ca viitoare Destinație de Ospitalitate Culturală și Turistică, recunoscută treptat pe plan internațional.

Distincția aniversară este atribuită prin consultare împreuna de cele două entități:

Catedra Internațională Onorific în sprijinul Strategiei UE a Regiunii Dunării ”Jean BART” (CIO-SUERD), prima platformă de internaționalizare a educației în România, aplicând conceptul de Lifelong Learning, fondată în anul 2012 de către Fundația EUROLINK – Casa Europei, Membră Afiliată EUNET – European Network for Education and Training cu amabilul sprijin și în parteneriat cu Academia Română și

Reprezentanța Regiunii Bazinului Dunăre – Marea Neagră a World Center for Excellence of Destinations – CED.travel (Montreal, membră afiliată UNWTO), rețea în spiritul promovării standardelor, metodologiei și criteriilor Programului de Certificare SMED Lab.

Așa cum s-a subliniat în dialogul care a avut loc odată cu conferirea pentru UVT a Titlului și Diplomei Onorifice de Excelență, adoptarea sloganului „La UVT, Cultura este Capitală!” a reușit să călăuzească sistematic și cu minuțiozitate numeroasele conferințe, dezbateri, expoziții, alte activități de cercetare, dezvoltare, inovare și formare de tip Lifelong Learning, promovate cu asiduitate și recomandate atât de UNESCO, cât și de Consiliul UE și Comisia Europeană, cu predilecție în ultimii ani.

Rezultatele nu au întârziat să apară, fiind de așteptat un bilanț de succes al implicării UVT în cadrul programului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, fapt care a îndreptățit acordarea acestui Titlu și a Diplomei Onorifice de Excelență.

