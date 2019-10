Universitatea de Vest din Timișoara – într-o nouă ierarhizare internațională

Universitatea de Vest din Timişoara ocupă locul 5 în topul celor 18 universităţi ierarhizate din România şi locul 74 în topul celor mai bune 350 de universităţi din Europa şi Asia Centrală.

Potrivit topului QS EECA publicat începând cu anul 2014, UVT se regăseşte pe poziţii alăturate instituţiilor de învăţământ superior cu reputație recunoscută la nivel regional (cum sunt University of Maribor din Slovenia, Tallinn University din Estonia, The University of Nova Gorica din Slovenia).

În vederea realizării clasamentului pentru anul 2020 au fost analizate mai mult de 94.000 de răspunsuri ale membrilor comunității academice internaţionale cu privire la cele mai bune instituţii de învăţământ superior în zona de cercetare şi mai mult de 45000 de răspunsuri ale angajatorilor din lume cu privire la cei mai buni absolvenţi ai universităţilor.

Pentru obținerea acestor informaţii au fost folosite cele 2 studii anuale ale QS: Global Academic Survey şi Global Employer Survey.

De asemenea, au fost evaluate rezultatele obţinute de instituţii prin activitatea de cercetare ştiinţifică (perioada 2013-2017 pentru publicaţii şi perioada 2013-2018 pentru citări) utilizându-se date bibliometrice din Scopus.

Au fost evaluate doar instituţiile care au generat mai mult de 150 de lucrări ştiinţifice în ultimii cinci ani.

Indicatorii de performanţă utilizaţi în această clasificare sunt: reputaţie academică – 30%, reputaţie angajatori – 20%, raport studenţi/facultate – 10%, raport lucrări/facultate – 10%, impact web – 5%, cadre didactice cu doctorat – 5%, raport citări/lucrări – 5%, cadre didactice din străinătate – 2.5%, studenţi din străinătate – 2.5%, rețeaua internaţională de cercetare – 10%.

Alături de Universitatea de Vest din Timişoara sunt prezente, în această clasificare regională dedicată ţărilor în curs de dezvoltare din Europa şi Asia Centrală, şi alte universităţi ce componente ale prestigiosului Consorţiu Universitaria: Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași şi Academia de Studii Economice din Bucureşti.

