Universitatea de Vest din Timișoara organizează „Retrospectiva Andrei Ujică”

Universitatea de Vest din Timișoara vă invită să luați parte la evenimentul de excepție intitulat „Istoria în Mișcare. Trei Filme de Andrei Ujică”. Experiența cinematografică din 22-24 noiembrie va include proiecții ale celor mai remarcabile creații ale regizorului Andrei Ujică, precum și discuții interactive cu publicul, sub îndrumarea lui Andrei Gorzo și în prezența regizorului. Toate la Cinema Victoria Timișoara. În plus, vă așteptăm și la conferința „Cineastul de la sfârșitul lumii”, la UVT, pe 25 noiembrie. Ne bucurăm să-i avem ca invitați pe Andrei Gozo, Antoine de Baecque și Alice Leroy. Retrospectiva Andrei Ujică reprezintă un moment simbolic în contextul TM 2023, celebrând contribuția remarcabilă a unui artist timișorean cu anvergură europeană.

Andrei Ujică, scriitor și regizor român emigrat în Germania în 1981, a avut o carieră de mai mulți ani ca profesor la Academia de Teatru și Film din Karlsruhe. Este regizorul timișorean cu cea mai semnificativă carieră internațională, având filme premiate și proiectate la festivaluri de prestigiu din întreaga lume, fiind subiect de analiză pentru unii dintre cei mai notabili critici de film.

Retrospectiva nu se rezumă doar la o privire în trecut, ci oferă oportunitatea de reflecție, cu participarea unor critici de film din Franța și România: Antoine de Baecque, Alice Leroy și Andrei Gorzo. În cadrul evenimentului „Istoria în mișcare. Trei filme de Andrei Ujică” sunteți invitați la proiecții introduse de Andrei Gorzo și urmate de discuții cu publicul în prezența regizorului.

Filmele programate sunt:

Videograme dintr-o revoluție / Videogramme einer Revolution

Regie: Andrei Ujică & Harun Farocki

Documentar – Germania/România – 1992 – 1h47m

Vorbit în germană, subtitrat în română

22 noiembrie, 20:30 – 23:00, Cinema Victoria

Out of the present

Regia: Andrei Ujică

Cu: Sergei Krikalev, Anatoli Artsebarski, Alexander Volkov

Documentar – Germania/Franța/Belgia/Rusia – 1995 – 1h35min

Vorbit în rusă, subtitrat în engleză

23 noiembrie, 20:30 – 23:00, Cinema Victoria

Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu

Regie: Andrei Ujică

Documentar – România – 2010 – 3h00m

Vorbit în română

24 noiembrie, 19:30 – 23:00, Cinema Victoria.

Biletele se pot achiziționa DE AICI.

Totodată, va fi organizată conferința „Cineastul de la sfârșitul lumii”, pe 25 noiembrie, DE la ora 18:00, în sala A01 (sediul principal UVT, V.Pârvan 4), unde Andrei Gorzo va face introducerea la eveniment. Ne bucurăm să-l avem pe criticul de film Antoine de Baecque într-o conversație cu Andrei Ujică. Conferința va fi moderată de Alice Leroy de la Cahiers du Cinéma. Conferința beneficiază de traducere în limba română.

Andrei Gorzo, cunoscut pentru recenziile și analizele sale de film în revista 24-FUN și revista culturală Dilema veche, precum și pentru implicarea activă în evenimente culturale, va aduce o perspectivă valoroasă la introducerea evenimentului, completând expertiza criticilor invitați. Antoine de Baecque, absolvent al École normale supérieure de Saint-Cloud, specialist în istoria culturală a secolului al XVIII-lea, va contribui cu o viziune detaliată, completând discuțiile cu expertiza sa din domeniul istoriei și esteticii filmului. Alice Leroy, cercetătoare în studii vizuale și lector în istorie și estetica filmului, va modera evenimentul, asigurând o conducere fluentă a discuțiilor și punând în valoare contribuțiile experților invitați.

Evenimentul face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Inside Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și cofinanțat de Consiliul Județean Timiș, prin programul TimCultura 2023. Partener: Cinema Victoria.

