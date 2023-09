Între 5 și 9 septembrie 2023, Universitatea de Vest din Timișoara va găzdui Congresul Mondial UISPP, organizat sub egida Uniunii Internaționale a Științelor Preistorice și Protoistorice (Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques – UISPP), structură profesională înființată la 28 mai 1931, la Berna.

UISPP reunește toate științele legate de studiile preistorice și protoistorice: arheologie, antropologie, paleontologie, geologie, zoologie, botanică, științe ale mediului, fizica, chimie, geografie, istorie, numismatica, epigrafie, matematica si altele.

Din 29 septembrie 1955, UISPP este membru al Consiliului Internațional pentru Filosofie și Științe Umaniste, afiliat UNESCO.

Tema generală a celei de-a XX-a ediții a Congresului Mondial UISPP 2023 este Interdisciplinaritatea în arheologie. Programul științific este structurat pe 40 de sesiuni și va cuprinde peste 400 de prezentări susținute în limbile oficiale ale congresului, engleză și franceză.

Celor patru sesiuni generale dedicate teoriei și practicii arheologice, Paleoliticului, Neoliticului și Epocii metalelor, li se alătură o serie de sesiuni și prelegeri publice care abordează subiecte de interes care rezonează cu tema generală a acestei ediții aniversare a congresului precum antropologia, arheometria, arheoacustica, politici privind patrimoniul arheologic.

Au confirmat participarea la eveniment un numărul de 300 de, aceştia provenind din ţări ale Uniunii Europeane, dar și un contingent semnificativ din SUA, Marea Britanie, Ucraina, Republica Moldova, China, India, Australia, Filipine și state de pe continentul African (Maroc, Algeria, Tunis, Nigeria, Egipt etc).

Prin organizarea acestei ediții a congresului, Universitatea de Vest din Timișoara şi-a propus promovarea multidisciplinarității și a colaborărilor interinstituționale, dar şi integrarea şi promovarea cercetării ştiinţifice româneşti din domeniul arheologiei pre- si protoistorice în circuitul internaţional.

Cu ocazia congresului vor fi editate volumele „Pre- şi Protoistoria României”, coordonat de cercetător ştiinţific Valeriu Sârbu şi conf. univ dr. Dorel Micle, şi “Interdisciplinarity in Archaeology – UISPP 2023. Book of Abstracts” sub coordonarea asist. univ. dr. Andrei Stavilă, drd. Bogdan Alin Craiovan şi drd. Roxana Cirţ.

În cadrul congresului vor fi susţinute şi conferinţe publice pe teme de interes precum rolul sării în modelarea comunităţilor umane de-a lungul timpului şi rolul spaţiului românesc în procesul de neolitizare, susţinute de către cercetătorii Valeriu Kavruk şi Mihai Gligor.

O a treia conferinţă publică va fi susţinută de către Francois Djindjan, preşedintele UISPP, şi are ca titlu «O generație distrusă și uitată: arheologi ucraineni victime ale epurărilor staliniste». Conferinţele se adresează atât participanţilor la congres, dar mai cu seamă publicului larg, interesat de cercetarea arheologică.

Festivitatea de deschidere a Congresului Mondial UISPP va avea loc marţi, 05.09.2023, începând de la ora 10:30, în Aula Magna a Universităţii de Vest din Timişoara.

