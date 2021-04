Universitatea de Vest nu a fost anunțată despre mutarea Muzeului Cetății la Primăria Veche, unde funcționează Facultatea de Muzică

Rectorul Universității de Vest Timișoara, Marilen Pirtea spune că nu a primit absolut nicio comunicare oficială referitoare la părăsirea sediului pe care Facultatea de Muzică din cadrul UVT îl ocupă în Piața Libertății. Este vorba de clădirea Primăriei Vechi, despre care primarul Dominic Fritz spunea că va găzdui viitorul Muzeu al cetății.

Acesta era inclus în proiectul Centrului Cultural Mărășești, dar a fost, surprinzător, mutat de Fritz câteva sute de metri mai departe, în Piața Libertății.

”Nu am avut nicio comunicare oficială cu primăria. Noi avem o concesiune pe 49 de ani acolo. Facultatea de Muzică are un proiect de extindere la clădirea de pe strada Oituz, unde e și Facultatea de Arte, cu două aule, dar acestea ar urma să fie gata în anul 2023. Avem aceste proiecte, nu am cunoștințe de o situație oficială legată de clădire (n.r. Primăria Veche)”, a declarat Marilen Pirtea.

Colegul său liberal, viceprimarul Cosmin Tabără, în fapt responsabil și cu patrimoniul în cadrul Primăriei Timișoarei e împăciuitor și spune că nu dă nimeni afară Facultatea de Muzică.

