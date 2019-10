Universitatea de Vest Timișoara, pe primul loc național într-o nouă ierarhizare internațională

Universitatea de Vest din Timișoara, pe primul loc național într-o nouă ierarhizare universitară internațională, conform Best Global Universities Rankings 2020. UVT este prezentă pentru prima dată în Ranking-ul Best Global Universities, pe prima poziţie la nivel național, în topul general.

De asemenea, ocupă a doua poziție la nivel național, în topul pe domenii, fiind prezentă pentru a treia oară consecutiv în clasament, cu domeniul Fizică. Topul este realizat de US News & World Report din Statele Unite ale Americii.

În topul general Best Global Universities Rankings, UVT se poziționează pe locul 1 din 11 universități ierarhizate din România, iar la nivel internațional ocupă locul 519 din totalul celor 1500 de universități ierarhizate în acest an (cele 1500 de universități provin din 81 de țări).

În ceea de privește domeniile științifice, domeniul Fizică din UVT s-a poziționat pe locul 214 la nivel mondial din 750 de universităţi care ofertează programe de studii similare.

În acest an, domeniul Fizică al Universității de Vest din Timișoara a înregistrat o ascensiune semnificativă, făcând un salt de 73 de poziții la nivel mondial, comparativ cu poziționarea de anul anterior.

Prin raportare la nivel național, domeniul Fizica din UVT ocupă poziția secundă din totalul celor 5 universități care au fost ierarhizate.

Prezentul ranking (Best Global Universities Rankings) s-a realizat în urma analizei informaţiilor furnizate de universităţi prin completarea platformei studiului Global Institutional Profiles Project (GIPP) dezvoltat de Clarivate Analytics (fosta IP&Science business a companiei Thomson Reuters), a datelor bibliometrice / scientometrice extrase din bazele de date Web of Science şi prin interpretarea studiului privind reputaţia academică realizat prin intermediul Clarivate Analytics.

Primul pas în realizarea acestei clasificări a implicat evaluarea a 1599 de universităţi (în acest grup din start sunt incluse cele mai bune 250 de instituţii de învăţământ superior potrivit studiului privind reputaţia academică realizat de Clarivate Analytics).

Ulterior, fiind adăugate universităţile cu minim 1500 de lucrări științifice publicate în ultimii cinci ani anteriori evaluării. Al doilea pas a fost evaluarea celor 1599 de universităţi pe baza celor 13 indicatori de performanţă ai ranking-ului și realizarea topului final.

Indicatorii de performanţă ai Best Global Universities Rankings – General sunt: reputaţia mondială (12.5%), reputaţia regională (12.5%), numărul publicaţiilor (10%), numărul cărților (2.5%), numărul conferințelor (2.5%), impactul normalizat al citărilor (10%), numărul total de citări (7.5%), numărul de publicaţii regăsite în topul celor mai citate 10% publicaţii (12.5%), procentul publicaţiilor regăsite în topul celor mai citate 10% publicaţii (10%), colaborarea internaţională (5%), procentul publicaţiilor cu colaborare internaţională (5%), numărul de lucrări citate regăsite în topul celor mai citate 1% lucrări în domeniul de referinţă (5%), procentul publicaţiilor regăsite în topul celor mai citate 1% lucrări (5%).

Topul Best Global Universities Subject Rankings reflectă performanţa cercetării universităţilor în 28 de domenii de studii şi are la bază analiza datelor bibliometrice din perioada 2013-2017, extrase din baza de date Web of Science, o platformă web care acoperă peste 18.000 din cele mai influente și mai importante reviste științifice din întreaga lume în domniile: științe, științe sociale, arte și umaniste.

Indicatorii de performanţă ai Best Global Universities Subject Rankings – Domeniul Fizică sunt: reputaţia mondială (12.5%), reputaţia regională (12.5%), numărul publicaţiilor (15%), impactul normalizat al citărilor (10%), numărul total de citări (15%), numărul de publicaţii regăsite în topul celor mai citate 10% publicaţii (10%), procentul publicaţiilor regăsite în topul celor mai citate 10% publicaţii (5%), colaborarea internaţională (5%), procentul publicaţiilor cu colaborare internaţională (5%), numărul de lucrări citate regăsite în topul celor mai citate 1% lucrări în domeniul de referinţă (5%), procentul publicaţiilor regăsite în topul celor mai citate 1% lucrări (5%).

Best Global Universities Rankings este o clasificare realizată de US News & World Report din SUA ca răspuns la dorința tot mai mare a tinerilor americani de a se înscrie la programe de studii ale universităților din afara țării şi oferă un ranking al universităţilor de top din lume în scopul de a-i ghida în alegerea celor mai potrivite. Clasificarea este realizată cu sprijinul Clarivate Analytics şi a fost publicată pentru prima dată în anul 2015.

În clasificarea Best Global Universities Rankings pentru anul 2020, alături de UVT sunt prezente şi universităţile din Consorţiul Universitaria atât în topul general, cât și în cel al domeniului Fizică: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din București şi Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.

