Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad – în elita școlilor medicale din Europa

Prestigiul de care se bucură Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, ca membru activ al consorţiului facultăţilor de profil – Asociaţia Şcolilor Medicale din Europa (AMSE – the Association of Medical Schools in Europe), face ca universitatea arădeană să fie implicată în diferite acţiuni de profil.

Astfel, recent, conducerea Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a participat la conferinţa anuală AMSE online, structurată pe trei sesiuni.

Reputați specialiști ai unor scoli medicale europene din Germania, Suedia, Anglia, Cehia, Polonia, Serbia au punctat principalele provocări ale învățământului medical în context pandemic, respectiv învățământ online vs. fizic, necesitarea reformării si tehnologizării profunde, deciziile rapide care au trebuit luate pentru ca studenții sa dobândească competentele si abilitățile necesare profesiei medicale și menținerea standardelor profesionale.

A doua sesiune a fost dedicată doctoranzilor din domeniul medical, unde speakeri din Suedia, Serbia și Polonia au prezentat modificări legislative, particularități și limitări ale sistemelor în care se desfășoară doctoratul în țările din care provin dar au abordat și aspecte ale profesionalismului medical. Ultima sesiune a vizat noile standarde de acreditare a facultăților din domeniul medical, aspecte privind curricula și managementul calității.

La finalul celor trei sesiuni, a avut loc alegerea noii conduceri a organizației.

“Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad este un membru activ al AMSE, participarea la aceste conferințe de specialitate fiind foarte importantă în stabilirea la nivel european a standardelor și calității pregătirii profesionale a viitorilor medici, criterii pe care ulterior le aplicăm si noi în cadrul pregătirii academice la standarde europene a studenților Facultății de Medicină UVVG.” – a declarat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, Rectorul Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad.

