Vineri 22 septembrie, Universitatea Politehnica Timișoara a deschis cel de-al 103 an universitar, în prezența miilor de studenți și a partenerilor din mediul economic, care au venit cu standuri pe stadionul Știința.

A fost o festivitate memorabilă de deschidere a anului academic 2023-2024, care a confirmat, încă o dată, reputația și prestigiul celei mai vechi instituții de învățământ superior din Timișoara, care a dat până acum peste 100 de generații de absolvenți.

În mesajul său, rectorul Florin Drăgan, a amintit de perioada de peste un secol a existenței universității si de prestigiul extraordinar de care s-a bucurat și se bucură UPT atât la nivel național, cât și internațional.

“Se împlinesc 103 ani de la inaugurarea primei clădiri a ceea ce înseamnă campus universitar al Timișoarei la Facultatea de Mecanică.

Suntem într-un spațiu, aș spune, sfânt, pentru că aici au fost puse bazele primei instituții care a construit ceea ce înseamnă Timișoara modernă, o instituție depozitară a spiritului creativ românesc într-un Banat multicultural.

Politehnica înseamnă mult mai mult decât 103 ani de istorie de succes, înseamnă dezvoltarea Institutului Universitar timișorean prin faptul că a devenit Facultatea de Agronomie care acum se numește Universitatea de Științele Vieții, a găzduit Institutul Pedagogic, care este cunoscut acum drept Universitatea de Vest Timișoara și am ajutat la dezvoltarea centrelor universitare regionale, la Arad, Reșița și Hunedoara, etc.

Universitatea Politehnica Timișoara înseamnă o istorie vastă și foarte importantă cu rezultate deosebite pentru învățământul superior românesc.

UPT se află între primele două instituții tehnice ale României și l-a avut pe primul rector al UPT, reputatul matematician Traian Lalescu.

Dragi studenți, aveți un început de an extraordinar, fiindcă mai sunt până la sfârșitul anului Timișoara Capitală Culturală Europeană încă 3 -4 luni, iar Politehnica prin Centrul de proiecte al Primăriei Timișoara, dar și prin forțe proprii și prin sprijinul companiilor partenere, desfășoară programe deosebite în această direcție culturală, fie că e vorba de știință sau colaborarea dintre știință și artă, fie că e vorba de distracție, fiindcă e vorba și de distracție aici.

Așadar începe o perioadă foarte interesantă pentru studenții Universității Politehnica Timișoara care se va întinde pe patru ani sau poate și mai mult pentru studenții care vor accesa masterul sau programul de doctorat.

Începe o perioadă foarte importantă prin ceea ce va defini ca oameni și ca specialiști într-o România pe care sperăm să o transformăm și cu ajutorul dumneavoastră, viitorii specialiști formați la Universitatea Politehnică Timișoara”.

Timp de două zile, în 22 și 23 septembrie 2023, campusul Universității Politehnica Timișoara, care în acest an sărbătorește un secol de existență, va găzdui o serie de evenimente, atât din sfera tehnologiei, specifică Politehnicii, cât și din cea artistică, în anul în care Timișoara este Capitală Europeană a Culturii, iar UPT și-a deschis spațiile pentru o serie de manifestări aflate la granița dintre artă și știință.

„StartUPT – Bun venit în Universul Politehnicii!”, inițiativa prin care Universitatea Politehnica Timișoara dorește să ofere studenților din anul I o experiență cu totul specială în cadrul primei lor interacțiuni cu reprezentanții instituției, va debuta la ora 10:00, pe Stadionul Știința, cu mesajele adresate „bobocilor” de către rectorul UPT, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, președintele Senatului UPT, prof.univ.dr.ing. Radu Vasiu, reprezentantul studenților, Paul Stiegelbauer, dar și ale partenerilor economici reprezentați în Comitetul Director al Universității Politehnica Timișoara.

Între orele 11:00 – 18:00, tot pe Stadionul Știința, studenții vor putea participa la activități și ateliere interactive, organizate de facultăți, departamente, ligi și companii partenere ale UPT.

„Drive your Future @ UPT! by Hella”

Un moment special în cadrul festivității de deschidere a anului universitar 2023-2024, organizat în colaborare cu Hella, este „Drive your Future @ UPT! by Hella”, în cadrul căruia cei pasionați de autovehicule, autonomie și tehnologie sunt așteptați vineri, 22 septembrie 2023, la Biblioteca UPT, la „Alumni UPT @ HELLA Talks”, unde absolvenți de excepție ai UPT vor împărtăși experiențele și parcursul lor profesional:

– From zero to Hero – Zoltan Cservid, director HELLA Ghiroda, prima fabrică verde din HELLA România, și-a început cariera în HELLA ca student, operator în linia de producție. 13 ani mai târziu, după un parcurs profesional cu roluri în creștere în cadrul HELLA, este un lider apreciat în echipă și administrează operațiuni și strategii de producția pentru cel mai nou proiect de fabrică. A absolvit licență la Facultatea de Automatică și Calculatoare și studii masterale la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale din cadrul Universității Politehnica Timișoara.

– Excelență în inginerie la feminin – Eveline Haiduc are o experiență de 16 ani în HELLA. De la programator, la coordonator departament dezvoltare Low Voltage Battery Management Systems. Este un lider care-și inspiră și motivează echipa și dovada că ingineria nu are gen. Contribuie cu pasiune la dezvoltarea produselor pentru mașina electrică, după un început cu visuri de viitor la Facultatea de Automatică și Calculatoare, în cadrul Universității Politehnica.

– 100.000 de ore pentru inovare –Mihai Mateș conduce un departament de Radar în HELLA Technical Center Timișoara, centru de dezvoltare în care s-a angajat acum 16 ani. Absolvent al Universității Politehnica, participă la proiecte pentru a 7-a generație de senzori radar HELLA și contribuie, astfel, la megatrend-ul conducerii autonome, alături de colegii săi.

– AI: coechipier sau competitor – Oana Niculescu și Robert Marcuț sunt experți în crearea de soluții digitale pentru creșterea eficienței și performanței. Vor împărtăși cum explorează domeniul AI, cum se adaptează la tehnologie, cum testează limite și dacă îi sperie ceva în relația cu o tehnologie despre care se afirmă că ar putea prelua controlul în mod independent.

– Smart Start! Primul interviu – Mihaela Popa, Director Resurse Umane în HELLA România, coordonează de 10 ani proiectele HR care să aducă talente în echipe, astfel încât compania să își îndeplinească obiectivele de dezvoltare. Integrarea tinerilor este un pilon de bază în strategia HELLA. O sesiune cu tips & tricks pentru o experiență cool la interviu, care să-i ducă pe candidați în lista most wanted.

– Zzzz! Gândește Electric! – Radu Condac, expert HELLA cu portofoliu de proiecte globale, absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare, prezintă tehnologiile companiei pentru mașina electrică.

– Atenție, radar! – Dorin Ivasca, pasionat de undele nevăzute ale tehnologiei radar, mereu cu o perspectivă deschisă pentru creșterea gradului de siguranță al pasagerilor, prezintă proiectele HELLA pentru conducere autonomă.

– What does this button do? – Paul Nicola, expert HELLA, cunoscut intern și ca parte a unei generații de aur care a absolvit la Universitatea Politehnica, coordonează un departament care îmbunătățește și dezvoltă componentele mașinii. Va prezenta câțiva senzori mici în dimensiune, dar cu funcționalități deosebite și impact mare pentru pasageri.

Totodată, în cadrul evenimentului, cei interesați vor putea cunoaște și testa cele mai noi tehnologii în materie de autovehicule, căci creatorii de tehnologie scot din garaj mașinile de test precum:

Lotus Evora – o super mașină care merită cel puțin o poză de story.

Mercedes EQS – un model slim, cool, silențios, electric vibe.

Volvo – o mașină de test care ne duce în viitor.

Porsch – mașina care te citește de la distanță.

Truck – echipamente de test pentru mașinile de transport.

Bright Cityscapes: „Atlasul Distanțelor”.

Tot vineri, 22 septembrie 2023, începând cu ora 17:00, în spațiul ARChA al UPT, va avea loc vernisajul expoziției Bright Cityscapes: „Atlasul Distanțelor”, unde cei interesați de artă și știință sunt așteptați să exploreze instalații de design și arhitectură, care modelează discursuri contemporane legate de extracție, climă și cicluri industriale.

Expoziție Atlasul Distanțelor explorează semnificația distanței prin limbajul designului și arhitecturii și reprezintă punctul culminant al atelierului Atlasul Distanțelor desfășurat în mai 2023, cu o selecție a nouă proiecte dezvoltate de către studenți români și internaționali.

Curatoriată de Martina Muzi, Atlasul Distanțelor este expoziția culminantă a componentei pedagogice a Bright Cityscapes, parte a programului Timișoara — Capitală Europeană a Culturii 2023, organizat de Universitatea Politehnica Timisoara și FABER, cu finanțare de la: Primăria Municipiului Timișoara prin Centrul de Proiecte Timișoara, Ordinul Arhitecților din România, Fundația Flex și Fundația Alber.

Inaugurare pavilioane FAST

Vineri, 22 septembrie 2023, la ora 18:00, va avea loc inaugurarea pavilioanelor create în cadrul Festivalului Școlilor de Arhitectură din România (FAST), primul eveniment de acest fel din țară.

Spațiul principal al festivalului – Campusul Universității Politehnica Timișoara – va fi activat prin intermediul a 5 instalații de arhitectură construite de echipele școlilor, având ca tematică generală obiectivul „Sustainable futures – leave no one behind”. Ansamblul rezultat rămâne ca spațiu reper, expozițional și de socializare al Campusului UPT.

FAST este un festival dezvoltat de Ordinul Arhitecților din România, ce este găzduit și cofinanțat în 2023 de proiectul UPT Campus Creativ, reunite sub umbrela UPT Campus Creativ, o platformă de deschidere a campusului Universității Politehnica spre interdisciplinaritate, dezvoltare comunitară, sustenabilitate și oraș, parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Back to School Party

Ziua de sâmbătă, 23 septembrie 2023, este doar despre, cu și pentru studenți. Ligile studențești din UPT și organizația „Viață de student” au pregătit o serie de activități antrenante în Complexul Studențesc, ce vor oferi „bobocilor”, dar și colegilor mai mari posibilitatea de a se (re)conecta cu mediul universitar, culminând, seara, cu „Back to School Party”, într-un loc cu totul special, care, pentru ultima noapte înaintea începerii cursurilor, devine ring de dans – Clubul Facultății de Arhitectură și Urbanism.

Invitatul special nu are nevoie de niciun fel de introducere, întrucât a mixat la cele mai cool petreceri din oraș – Eugen Rădescu, lector universitar peste zi, DJ incredibil noaptea.

Proiectul face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Începând de luni, după întâlnirile organizatorice și administrative, studenții încep activitățile în amfiteatre, săli de curs, seminarii și laboratoare.

