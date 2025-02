Universitatea Politehnica Timișoara, în sprijinul partenerilor din America Latină

Timp de 5 zile, în perioada 22-26 februarie 2025, Universitatea Politehnica Timișoara a fost gazda unei reuniuni a reprezentaților universităților partenere în cadrul unui proiect care urmărește să promoveze internaționalizarea curriculumului și să consolideze predarea în regiunile îndepărtate.

Finanțat de Uniunea Europeană prin fonduri Erasmus+ Ka2 pe perioada 2025-2027, proiectul internațional „Building capacities on Innovative Pedagogical Practices for Internationalisation of the Curriculum in Latin American Higher Education Institutions”, pe scurt HUBIoc, ține cont de provocările tot mai numeroase cu care se confruntă învățământul superior într-o lume post-pandemică și interconectată.

Alianța internațională pentru consolidarea învățământului superior în regiunile îndepărtate dorește să actualizeze planurile de studii, să promoveze strategii inovatoare și să consolideze mediile virtuale pentru a îmbunătăți accesul și calitatea educației în diferite contexte. Instituțiile partenere ale UPT sunt din Columbia, Universitatea Tehnologică din Pereira (coordonatoarea proiectului), Universitatea din Manizales, Corporația Universitară Unicomfacauca și Asociația columbiană – Challenge Your Knowledge, din Argentina, Fundația Barceló și Universitatea Catolică din Argentina, și din Spania, Universitatea din Alicante și Universitatea Politehnică din Madrid.

În zilele de 17 și 18 februarie 2025, a avut loc întâlnirea de lansare a proiectului, găzduită de Universitatea din Alicante, Spania, unde s-au definit strategiile cheie ale proiectului și s-au discutat subiecte precum internaționalizarea și mobilitatea academică, metodele de predare în contexte globale, calitatea educațională și inovația curriculară, precum și atragerea studenților internaționali. Mai apoi, în perioada 19-21 februarie, au avut loc vizite la Universitatea din Alicante, la Universitatea Politehnică din Madrid și la Universitatea Politehnica Timișoara.

Aceste vizite vizează cunoașterea partenerilor și culturilor acestora, precum și schimbul de bune practici în internaționalizare și învățământ superior.

UPT este reprezentată de conf.univ.dr. Claudia Stoian, de la Facultatea de Științe ale Comunicării, șef Serviciu Erasmus+, ca manager de proiect, și ș.l.dr.arh. Anamaria Andreea Anghel, de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism, ca expert în practici pedagogice inovatoare.

În cadrul reuniunii de la Timișoara, oaspeților le-au fost prezentate orașul, regiunea, Universitatea Politehnica Timișoara și istoria sa de peste un secol, activitățile de internaționalizare, proiectele Erasmus desfășurate, și numeroase exemple de bune practici derulate în cadrul facultăților.

