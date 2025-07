Universitatea Politehnica Timișoara lansează admiterea la masterat. 1400 de locuri disponibile la cele peste 60 de programe de studii

Pentru tinerii absolvenți ai studiilor de licență, din promoția curentă sau din cele anterioare, care doresc să-și aprofundeze cunoștințele, să-și dezvolte capacitățile de cercetare științifică sau abilitățile practice, Universitatea Politehnica Timișoara oferă o gamă largă și diversificată de programe de masterat, care să le permită o mai bună integrare pe o piață a muncii aflată în schimbare.

UPT oferă pentru admiterea la masterat din acest an 1400 de locuri, împărțite în peste 60 de programe de studiu. Înscrierile au început în data de 4 iulie 2025, iar candidații pot opta fie pentru un masterat profesional, care oferă pregătire pentru integrarea rapidă pe piața muncii, cu accent pe abilități practice și aplicații concrete într-un domeniu specific, fie pentru un masterat de cercetare, care dezvoltă competențe academice și științifice, o alegere potrivită pentru cei care își doresc să continue parcursul academic cu un doctorat sau să contribuie la progresul cercetării. Oferta completă de programe de studiu și informații suplimentare despre întreg procesul de admitere pot fi găsite pe site-ul dedicat https://studiaza.upt.ro/.

Inovarea, adaptarea la noile tehnologii, la tendințele globale de dezvoltare și la cerințele pieței muncii sunt preocupări permanente la Universitatea Politehnica Timișoara. Iar legătura bună stabilită cu mediul economic face ca programele de studiu să fie mereu actualizate cu nevoile companiilor.

În ultimii ani, Universitatea Politehnica Timișoara a lansat o serie de masterate noi, în tehnologii de vârf, căutate pa piața muncii, cum ar fi cele de Cloud Computing and Internet of Things, Machine Learning, Quantum Computing, Securitate informațiilor și a sistemelor cibernetice, Game development, Electronica sistemelor inteligente, Electronică biomedicală, Economie verde și circulară, Sisteme inteligente în ingineria electrică, Sisteme robotice cu inteligență artificială, Comunicare strategică și advocacy în societatea digitală, Produse farmaceutice, cosmetice şi alimentare etc.

Și în acest an, Universitatea Politehnica Timișoara vine cu o serie de masterate noi:

Digital Media and Web Development, în limba engleză, la Facultatea de Automatică și Calculatoare – un program în cadrul căruia se pun în practică cele mai noi concepte din web development, design digital și marketing, pentru a a forma profesioniști adaptați realității digitale globale;

forma profesioniști adaptați realității digitale globale; Sisteme mecanice de conversie și transformare a energiei ambientale (SMART), în limba română, la Facultatea de Mecanică – un program de masterat care îmbină ingineria mecanică cu tehnologii moderne de valorificare a surselor ambientale. SMART este alegerea ideală pentru cei care vor să se specializeze în soluții sustenabile, aplicate în industrie;

Managementul calităţii în ingineria medicală, oferit de Facultatea de Mecanică – un program de studii universitare de master de tip profesional. Misiunea de bază a programului de master este de a forma specialişti, competitivi pe plan naţional şi internaţional, prin dezvoltarea de abilităţi și competenţe în vederea dezvoltării, testării şi certificării dispozitivelor medicale, în conformitate cu reglementările în vigoare şi care să asigure utilizarea acestora în condiţii de calitate a actului medical şi de securitate atât pentru pacient cât şi pentru personalul medical;

Sisteme Mecatronice Inteligente pentru Industry 4.0, organizat de Facultatea de Mecanică – răspunde cerințelor Industry 4.0 și adoptă o abordare interdisciplinară aplicativă. Absolvenții vor dobândi calificări în sistemele mecatronice inteligente, fiind pregătiți să contribuie la automatizarea și optimizarea proceselor industriale cu ajutorul tehnologiilor avansate. Programul include discipline aplicative pentru proiectarea și dezvoltarea sistemelor mecatronice inteligente și module de management al proiectelor de inovație;

Traducere, interpretare și noile tehnologii, în limba engleză, la Facultatea de Științe ale Comunicării – un program modern care integrează noile tehnologii din domeniul lingvistic și digital. Acest program de masterat cu studii în limba engleză se adresează absolvenților din domenii lingvistice care doresc o specializare avansată, adaptată cerințelor pieței globale.

Nu în ultimul rând, Universitatea Politehnica Timișoara încurajează și susține antreprenoriatul, iar domeniile tehnologice de vârf se pretează foarte bine la dezvoltarea de start-up-uri și spin-off-uri care, mai mult, pot fi finanțate cu sume cuprinse între 10.000-100.000 de euro, de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, instituție care și-a propus să creeze un adevărat ecosistem la nivel local în acest domeniu. Aici însă contează și opțiunea absolvenților, care au de ales între angajare și dezvoltarea unei afaceri proprii.

