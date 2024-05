Universitatea Politehnica Timișoara, locul 1 pe țară în domeniul „Engineering and Computer Science”, în clasamentul academic internațional Scholar GPS

Cel mai nou clasament mondial care realizează evaluarea activității academice în întreaga lume, ScholarGPS™, cu sediul în California, deținut și operat de Meta Analytics LL, plasează Universitatea Politehnica Timișoara pe poziții remarcabile, atât în clasamentul instituțiilor, cât și în cel al oamenilor de știință.

La nivel național, Universitatea Politehnica Timișoara este lider de clasament pentru evaluarea domeniului „Engineering and Computer Science”.

Dacă se consideră impactul instituțiilor pe toate domeniile, universitatea este ierarhizată pe poziția 7 dacă sunt evaluați ultimii 5 ani ai activității academice. Aceleași poziții sunt menținute pentru evaluarea academică sau non-academică a activității.

ScholarGPS™ oferă evaluarea și ierarhizarea instituțiilor, domeniilor și disciplinelor, a ariilor de expertiză și a cercetătorilor la nivel mondial, național și instituțional, realizează clasamente evaluând profilul cercetătorului, profilul instituțional, cei mai citați cercetători, clasamentul instituțiilor, cele mai citate publicații și altele. Sunt evaluate peste 55.000 de instituții, dintre care 15.000 sunt academice, și peste 30 de milioane de cercetători.

Pentru categoria „Highly Ranked Scholar – Lifetime” se remarcă academicienii Ion Boldea și Radu-Emil Precup, pentru performanța academică în domeniul de expertiză „Electrical and Computer Engineering”. Academicianul Ion Boldea ocupă poziția 3 ca cercetător român. Printre cele mai citate articole se remarcă „Fiber-Reinforced Polymer Composites: Manufacturing, Properties, and Applications”, co-autor prof.dr.ing. Linul Emanoil și „Automotive Electric Propulsion Systems With Reduced or No Permanent Magnets: An Overview”, co-autor acad. Ion Boldea.

