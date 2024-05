Universitatea Politehnica Timișoara, parteneră cu importante universități din China, în domeniul educației și al cercetării

La invitația Ministerului de Comerț al Republicii Populare Chineze, reprezentat în România de Ambasada Chinei din București, o delegație de la Universitatea Politehnica Timisoara (UPT) a participat recent la Seminarul „On the Application of FY Meteorological Satellites Products for Belt and Road Countries”, organizat la Nanjing University of Information Science & Technology (NUIST) de WMO RTC Nanjing. În cadrul acestei vizite delegația UPT, compusă din prof.dr.ing. Liviu Marșavina, prorector, și prof.dr.ing. Sorin Herban, prodecanul Facultății de Construcții, au avut mai multe discuții cu conducerea NUIST și a centrului WMO Regional Training Center (RTC) de la NUIST.

S-au purtat discuții cu președintele NUIST, prof. Beiwun Li, și cu prof. Fang Cheng, directorul executiv al WMO RTC Nanjing cu privire la posibilitatea de cooperare atât în domeniul educational prin schimburi de studenți și cadre didactice, dar și colaborări în cercetare identificând principalele domenii cum ar fi geodezie, geoinformatică și aplicațiile teledetecției în studiile de mediu, calculatoare și tehnologia informației, inteligență artificială, electronică și telecomunicații. Ca urmare a experienței și a interacțiunii cu colegii de la NUIST, în perioada următoare, în cadrul laboratoarelor de geodezie și geoinformatică din UPT se vor pune la dispoziția studenților, cu titlu gratuit, mai multe aplicații care utilizează datele satelitare pentru dezvoltarea de abilități noi în domeniul protejării mediului înconjurător și înțelegerii științifice a proceselor privind prognozele fenomenelor extreme. Tot în această perioadă, împreună cu NUIST, Universitatea Politehnica Timișoara a avut access la China Meteorological Administration National Centre for Space Weather, World Meteorological Center in Beijing, având access la date de la satelitii FengYun.

Delegația română a vizitat, de asemenea, School of Mechanical Engineering de la Nanjing University of Science and Technology (NJUST) discutând despre oportunitățile de colaborare prin schimb de studenți și ceretători, sprijinirea reciprocă a manifestărilor științifice, identificându-se câteva domenii de colaborare ca fabricație aditivă, caracterizarea materialelor compozite și a metamaterialelor, răspunsul dinamic al structurilor tip sandwich. Din partea NJUST au participat prof. Zhiwei Zhu, decanul Scolii de Inginerie Mecanică de la NJUST, dr. Xueqin Zhu, șefa biroului de parteneriate globale de la NJUST, prof. Huiliang Wei, editor asociat la revista Additive Manufacturing, prof. Xin Li, editor asociat la revista International Journal of Impact Engineering și prof. Zhen Wang.

De menționat că ambele universități tehnice din Nanjing vizitate se află între primele 400 de universitați din lume conform clasamentului Shanghai Ranking.

Reprezentanții Politehnicii au avut la Beijing o întâlnire cu distinsul profesor Qingyan Meng, conducator de doctorat și echipe de cercetare la Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences, o instituție etalon în domeniul cercetării internaționale. Grupul de cercetători condus de profesorul Meng se focusează pe teoria aplicațiilor și a metodelor de teledetecție pentru mediul urban, care include spațiul verde urban (Urban green space), zonele fierbinti ale orașelor (Urban heat island), umiditatea în zonele urbane (Urban humidity), etc. În domeniul cercetării a condus peste 40 de proiecte internaționale dintre cere 2 au avut partener UPT, peste 190 lucrări științifice, multe premii și distincții academice.

Tot în Beijing, a avut loc o întâlnire cu reprezentanții companiei PIESAT, delegație condusă de Daisy Liu, PIESAT International Division, International Project Manager. Au fost reiterate parteneriatul pe care UPT îl are cu PIESAT și s-au pus jaloanele cooperării în vederea stabilirii unui Geospatial hub în UPT, legătura între potențialul academic al UPT și promovarea soluțiilor PIESAT atât pentru UPT cât și Europa de Est, cooperarea în domeniul R&D și alte proiecte internaționale.

