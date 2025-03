Universitățile cu cele mai mari rate de angajabilitate după absolvire prezente înTimișoara pe 18 martie

Pe 18 martie, IUF – The International University Fair, cel mai mare târg educațional din Sud-Estul Europei, aduce la Timișoara Convention Center universități din țările cu cele mai mari șanse de angajare pentru absolvenți.

Olanda, Germania și Polonia – printre țările europene cu o rată de angajabilitate a absolvenților de peste 85%

La nivel european, 83,5% dintre tineri își găsesc un loc de muncă după finalizarea studiilor superioare. Olanda, Belgia și Polonia asigură oportunități profesionale mai stabile pentru absolvenți: Olanda ocupă locul al doilea în clasamentul european, cu o rată de angajare de 93,2%. Belgia și Polonia depășesc, de asemenea, media Uniunii Europene – 86,4%, respectiv 85,8%, dintre tinerii care termină facultatea își găsesc rapid un loc de muncă. (83.5% of recent graduates employed in 2023, Eurostat, 2024)

Aceste rezultate sunt susținute de sistemele educaționale orientate spre învățare practică, colaborare strânsă cu industria și adaptabilitate la cerințele pieței muncii. Studenții beneficiază de programe inovatoare, laboratoare de ultimă generație și internshipuri în companii internaționale de renume, ceea ce le oferă un start solid în carieră.

În acest weekend, vizitatorii IUF – The International University Fair, pot interacționa cu reprezentanții și studenții a 15 instituții academice internaționale din peste 5 țări.

Olanda, una dintre cele mai populare destinații de studiu pentru tinerii români, va fi reprezentată la IUF – The International University Fair de universități precum HZ University of Applied Sciences, cunoscută pentru abordarea orientată spre practică și pentru programele internaționale axate pe sustenabilitate, business și inginerie. De asemenea, vizitatorii vor putea descoperi oferta educațională a universității Saxion University of Applied Sciences, cu campusuri în Deventer, Enschede și Apeldoorn, recunoscută pentru specializările internaționale în inginerie, tehnologie creativă și management hotelier.

Și reprezentanții universităților belgiene vor ajunge la Timișoara Convention Center, pe 18 martie. VIVES University of Applied Sciences oferă programele de licență și masterat axate pe educația practică și colaborarea cu mediul de afaceri, iar Odisee University of Applied Sciences, este o instituție centrată pe nevoile studentului, cu programe competitive în afaceri, tehnologie, sănătate și științe sociale.

Pentru cei care iau în considerare studiile în Polonia, Coventry University Wrocław și Vizja University oferă opțiuni academice atractive, cu un puternic accent pe pregătirea practică și conexiunile cu industria. Coventry University Wrocław, filială a prestigioasei Coventry University din Marea Britanie, aduce în Polonia un model educațional britanic, bazat pe proiecte aplicate și colaborări strânse cu angajatori internaționali. Studenții beneficiază de un curriculum modern, oportunități de internship și acces la resurse tehnologice de ultimă generație. Vizja University se remarcă prin flexibilitatea programelor sale, destinate studenților interesați de business, IT, psihologie și științe sociale.

Educație internațională accesibilă pentru studenții români

În Olanda, taxa de școlarizare poate fi acoperită integral printr-un împrumut guvernamental, rambursabil doar după absolvire, în funcție de veniturile absolventului.

Belgia oferă taxe de școlarizare reduse, cuprinse între 800 și 1.000 EUR pe an, iar costurile de trai sunt mai accesibile decât în alte destinații de studiu europene.

Polonia oferă diverse burse pentru studenții internaționali, în special în domenii precum ingineria, științele tehnice și științele naturale.

Oportunități de networking și dezvoltare profesională pentru elevi și studenți

Un alt punct de interes pentru participanții IUF – The International University Fair este YouForum, conferința ce aduce împreună specialiști din cele mai atractive domenii profesionale, printre care: Oana Simionescu (Co-fondator & Director – FABER), Andrea Țăran (Medic specialist dermatovenerolog), Alina Bălan (PR Manager – Global Records) și Otilia Axinia (Psiholog clinician & Psihoterapeut Analiză Tranzacțională).

Anul acesta, conferința YouForum aduce în prim-plan sesiuni interactive menite să ajute tinerii să ia decizii informate despre educație și carieră. Printre cele mai așteptate discuții se numără:

Pasiunea ta, viitoarea ta carieră. Cum alegi programul de studiu care ți se potrivește?

Knowledge vs Skills. Ce e mai important pentru viitorul tău?

Provocările adolescenței: realitatea din spatele percepțiilor părinților

În luna martie vor fi organizate două ediții IUF – The International University Fair. În București, pe 15-16 martie, la Sala Palatului, și în Timișoara, pe 18 martie, la Timișoara Convention Center.

Pentru a participa la eveniment, cei interesați vor completa un formular de înregistrare pe site-ul IUF – The International University Fair și vor achita o taxă de 10 lei la intrarea în locație.

Comentarii

comentarii