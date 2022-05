Universitățile, oamenii de afaceri și administrația și-au dat mâna pentru viitorul cultural al Timișoarei

Vineri, 6 mai, Alianța Timișoara Universitară i-a reunit pe reprezentanții celor patru universități care alcătuiesc ATU, ai mediului de business și ai administrației locale, cu scopul de a regândi viitorul municipiului Timișoara și de a găsi cele mai bune soluții de sprijin reciproc în acest demers.

Cu prilejul întâlnirii, rectorul UVT, Marilen Pirtea, a prezentat și mesajul prim-ministrului României, Nicolar Ciucă către Timișoara. Demnitarul a felicitate ATU și pe cele patru universități pentru această inițiativă extraordinară care vine în sprijinul orașului.

Conferința ATUTM 1.0. S.T.A.R.T. – accelerăm schimbarea, în cadrul căreia va fi definită Strategia de Transformare și Actualizare a Realității Timișorene (S.T.A.R.T) – a avut loc, în generosul amfiteatru Auditorium al centrului de conferințe al UPT de pe bv. V. Pârvan nr. 2B din Timișoara.

Conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, președintele Alianței Timișoara Universitară, a explicat că acesta este un proiect menit să integreze colaborările dintre companii și universități, să dezvolte modelul de lucru inspirat de Comitetul Director al UPT și să propună soluții pentru acoperirea nevoilor exprimate în cadrul discuțiilor.

”Credem că universitățile pot și trebuie să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a afacerilor din Timișoara. Urmează ani importanți din punct de vedere al culturii și educației. Universitățile trebuie să fie implicate în toate activitățile de dezvoltare a orașului.

La această întâlnire am dorit să îi aducem împreună pe reprezentanții universităților, pe cei ai domeniului cultural și pe cei ai companiilor. Împreună vrem să ajutăm să funcționeze nu numai proiectul minunat Timișoara Capitală Europeană a Culturii, ci și ce va fi după 2023.

Interesul mai mare este ca să vedem ce vom putea face după ce se încheie programul TM2023. E foarte important ce vom continua după 2023.

Universitatea Politehnica Timișoara are o strategie foarte bine pusă la punct în acest sens, pe zona de știință și artă, unde vrem să intrăm foarte puternic. Vrem să mergem pe model occidental cu program de studiu, la facultatea de arhitectură împreună cu cei de la arte.

Sunt lucruri care rămân după și să formăm oameni care să activeze cu succes în domeniul culturii orașului, fiindcă e clar că Timișoara nu poate funcționa fără cultură, de aceea trebuie să dezvoltăm cât mai mult domeniul”, a explicat conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara.

Conferința s-a axat pe un dialog în jurul următoarelor teme principale:

ATU-ul Timișoarei – educație pentru viitor. Dezbatere cu participarea Comitetului Director al UPT, GPS UVT si a altor parteneri ai universităților; „TM2024” – rolul ATU în dinamica activităților culturale după 2023; Employer branding – resurse educaționale pentru angajatori; O nouă viziune pentru Timișoara – universitățile și antreprenoriatul.

Despre această reuniune a ATU, prof. univ. dr. Cosmin Popescu, rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Timișoara, a spus:

”Unul dintre cele mai importante lucruri petrecute în cei doi ani de când ATU a fost înființată este faptul că am învățat să comunicăm între noi ca instituții universitare, în interesul nostru, dar și al Timișoarei, iar acest fapt este extraordinar.

Nu că înainte nu au fost relații prietenoase și deschise. Acum, în nou context al ATU sunt prezente persoane din poziții de educație și administrație similare din cele patru universități, fie că sunt din zona didactică sau nondidactică.

Acum învățăm din experiențele tuturor. Este clar că sunt lucruri care trebuie îmbunătățite și nu are rost să experimentăm lucruri care s-au întâmplat în altă parte. Luăm doar exemplele pozitive. Este un plus de comunicare și un plus de experiență pentru cele patru universități.

Pe viitor vom avea proiecte frumoase și ample, care vin din niște necesități. Avem unele în derulare, altele sunt în dezbatere, fie că sunt pe cultură sau pe antreprenoriat sau pe cercetare. Așadar ne dorim proiecte care să ajute și dezvolte orașul Timișoara și județul și chiar regiunea Banat”

Prof.univ. dr. Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest Timișoara, a amintit de utilitatea extraordinară a colaborării, comunicării și dezvoltării de proiecte comune, în interesul orașului.

”Doi ani de ATU au fost marcați de pandemie. Am gândit multe proiecte, dar COVID-ul ne-a cam încurcat, dar suntem pregătiți pentru acțiunile viitoare.

Astăzi este o întâlnire excepțională, fiindcă mediul de afaceri, administrația publică și mediul academic din Timișoara doresc să facă proiecte împreună în interesul orașului. Succesul metropolitan, cum este Timișoara, un oraș universitar, nu poate fi maximizat decât prin colaborarea celor trei entități care sunt extrem de importante.

Suntem interdependenți unii de alții, nu putem funcționa în mod izolat, trebuie să înțelegem asta. Numai așa vom putea activa în ligile mari ale Europei. Vorbim de o Europă a regiunilor, în care competitivitatea, colaborarea și implicarea multor entități și îndeosebi a celor trei entități este viitorul.

Faptul că la nivel european există zona de alianțe universitare, unde există conglomerate de administrații și universități pentru a genera progres economic și social trebuie să ne dea de gândit și să intrăm și noi dacă nu în avangarda, măcar în siajul unor astfel de demersuri care duc trendul european înainte.

Timișoara este un oraș european nu doar declarativ, ci vrem să arătăm și faptic acest lucru. Asta trebuie să conștientizăm toți. Asta încercăm noi, ATU – să ne punem în situația de a face lucruri și să jucăm într-o ligă a solidarității în interesul orașului și al zonei”.

Alianța Timișoara Universitară (ATU) reunește cele patru mari instituții de învățământ superior din oraș (Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I”.

Alianța Timișoara Universitară și-a asumat un rol de coagulare și dezvoltare a orașului și a regiunii, prin identificarea, susținerea și implementarea de proiecte educaționale, de cercetare științifică și comunitare de mare anvergură, cu iminente aplicații și transformări în viața publică a Timișoarei, județului Timiș și Banatului, în ansamblul său.

Comentarii

comentarii