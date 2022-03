Unul ”fost” interlop din Timișoara, condamnat la 4 ani de închisoare! Ciprian Tiplea a devenit ”faimos” urma unei altercații violente cu fostul jurnalist Mile Cărpenișan

Unul dintre interlopii Timisoarei care, in ultimii ani, s-a retras din zona gruparilor infractionale si a incercat sa se fereasca de rele, prin sala de forta, rugaciune, cainta si post, a ajuns in Penitenciarul Timisoara exact cand se astepta mai putin.

Depistat in trafic la volanul unui autoturism, desi avea permisul de conducere suspendat, Ciprian Tiplea a fost condamnat la 1 an de inchisoare, insa, spre ghinionul sau, instanta de judecata i-a revocat o pedeapsa cu suspendare mai veche, in conditiile in care noua infractiune a fost savarsita in interiorul termenului de supraveghere.

“Constata ca infractiunea din prezenta cauza a fost savarsita in termenul de supraveghere al suspendarii executarii pedepsei de 3 ani aplicata prin Sentinta penala nr. 2212/12.04.2017 a Judecatoriei Timisoara, pronuntata in dosarul 30212/325/2016, definitiva prin neapelare la data de 17.05.2017.

In baza art. 96 alin. (4) C.pen. revoca suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de 3 ani inchisoare dispusa prin Sentinta penala nr. 6432/14.12.2017 a Judecatoriei Timisoara, pronuntata in dosarul 16445/325/2017, definitiva prin Decizia penala nr. 197/a/12.02.2018 a Curtii de Apel Timisoara si dispune executarea acesteia.

Adauga la pedeapsa de 3 ani inchisoare pedeapsa de 1 an aplicata in prezenta cauza, urmand ca inculpatul sa execute, in regim de detentie, pedeapsa rezultanta de 4 ani inchisoare”, se mentioneaza in Hotarare 3405/2021 pronuntata in 10.12.2021 de Judecatoria Timisoara.

Paradoxal, dosarul din 2017, precum si condamnarea aferenta, au disparut de pe portalul instantelor de judecata.

La termenul din 28.02.2022, Curtea de Apel a respins apelul fostului baiat rau al orasului, care a facut parte din gruparea condusa de Lucian Boncu, astfel ca acesta a fost incarcerat in Penitenciarul Timisoara pentru executarea pedepsei. Reamintim ca Ciprian Tiplea a devenit si mai cunoscut decat era in mediul interlop, in 2010, in urma unei altercatii violente cu fostul jurnalist Mile Carpenisan.

Dosarul de loviri sau alte violente deschis de politistii Sectiei 2 Timisoara a fost clasat, dupa rezolvarea amiabila a problemei.

