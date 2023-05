UPT a deschis, în Atrium Electro, turul mediat dedicat Festivalul Internațional de Cultură și Patrimoniu Digital

Marți 23 mai, în Atrium Electro, în prezența rectorului Florin Drăgan, și a prof.univ.dr.ing. Radu Vasiu, președintele Senatului UPT și director Centrul Multimedia, Universitatea Politehnica Timișoara a organizat conferința de deschidere și turul mediat dedicat Festivalul Internațional de Cultură și Patrimoniu Digital / International Digital Culture & Spotlight Heritage Festival.

La conferință au fost prezenți și prof. Filippo Sanfilippo, Universitatea Agdir, Norvegia, prof. Mark Frydenberg, Universitatea Bentley, USA, și Ingrid Kristensen Bjørnaali, artistă Norvegia. Conferința a inclus și un tur mediat al Hol Electro – Culture Fun Space și ExperimentariumTM și Muzeul tehnic al UPT – Science and Tech Playground.

Diana Andone, director CeL și coordonator proiectul Patrimoniul sub reflectoare Timișoara, a vorbit despre semnificația acestui festival extraordinar și de cele patru locuri deschise unde vor avea loc diverse manifestări cu participarea publicului.

“Festivalul Internațional de Cultură și Patrimoniu Digital cuprinde demonstrații de realitate extinsă din domenii culturale, istorice, de știință, educație și instalații create pentru clădirile de patrimoniu. Toate evenimentele sunt publice, destinate tuturor, copiilor și familiilor, în diverse locații: ExperimentariumTM și Muzeul tehnic al UPT – Science and Tech Playground, în Cazarma U – Digital Culture Space, holul clădirii Electro – Culture Fun Space și a Universității Politehnica din Timișoara, în spațiile Muzeului Național al Banatului – Digital Heritage Dome. Copiii și tinerii și cetățenii interesați pot să experimenteze aplicatii de realitate virtuală, mixtă și realitate augmentată prin care pot descoperi atât știință cât și tehnică, de la nivel internațional, până la premierele Timișoarei”, a spus Diana Andone.

Universitatea Politehnica Timișoara organizează pentru prima dată Festivalul Internațional de Cultură și Patrimoniu Digital / International Digital Culture & Spotlight Heritage Festival, in perioada 4 mai – 30 iulie 2023, parte a proiectului Patrimoniul sub reflectoare Timișoara realizat în parteneriat cu Muzeul Național al Banatului, parte Programului Cultural Timișoara 2023 Capitală Europeană a Culturii și finanțat parțial de EEA and Norway Grants. Festivalul Internațional de Cultură și Patrimoniu Digital reunește curatori, artiști digitali, profesori și studenți din România, Norvegia, SUA, Austria, Italia, Danemarca, Lituania și alte țări într-o manifestare de incursiune în dimensiunile culturale ale tehnologiilor digitale imersive.

În aceeași perioadă se va organiza Conferința Internațională NETTIES, Networking Entities, organizată împreună cu asociația internațională IAFES și un workshop dedicat specialiștilor din industriile creative între 25-26 mai 2023.

Festivalul este parte a proiectului Patrimoniul sub reflectoare Timișoara realizat în parteneriat cu Muzeul Național al Banatului, parte Programului Cultural Timișoara 2023 Capitală Europeană a Culturii și finanțat parțial de EEA and Norway Grants. Festivalul Internațional de Cultură și Patrimoniu Digital reunește curatori, artiști digitali, profesori și studenți din România, Norvegia, SUA, Austria, Italia, Danemarca, Lituania și alte țări într-o manifestare de incursiune în dimensiunile culturale ale tehnologiilor digitale imersive.

Festivalul Internațional de Cultură și Patrimoniu Digital cuprinde demonstrații de realitate extinsă din domenii culturale, istorice, de știință, educație și instalații create pentru clădirile de patrimoniu.

Toate evenimentele sunt publice, destinate tuturor, copiilor și familiilor, în cele patru adrese:

ExperimentariumTM și Muzeul tehnic al UPT – Science and Tech Playground, în Cazarma U – Digital Culture Space, holul clădirii Electro – Culture Fun Space și a Universității Politehnica din Timișoara, în spațiile Muzeului Național al Banatului – Digital Heritage Dome.

Cazarma U – Digital Culture Space este prima locație deschisă publicului în 4 mai 2023 ca un Spațiu cultural imersiv, deschis tuturor celor care doresc să experimenteze poveștile Timișoarei, ghidați de tehnologiile de realitate augmentată și virtuală. Pornind de la imaginea de ansamblu a orașului, văzută de sus, vizitatorii sunt purtați prin istoria celor 5 cartiere istorice, dezvăluită prin video-uri 3D și imagini scanate 3D ale patrimoniului muzeal, pot vizita în 360 clădirile emblematice cu ajutorul ochelarilor VR și să mapeze parcursul proiectului Patrimoniul sub Reflectoare.

Se va prezenta în premiera lucrarea Tipare ale poeziei a artistului Marius Jurca, o adaptare a poeziilor originale ale lui Robert Șerban, într-o instalație interactivă multimedia. O premieră este și prezentarea, în prezența autoarei Ingrid Kristensen Bjørnaali din Norvegia, a instalației video 3D Land Bodies, Decomposing Mass (Corpuri de pământ, descompunerea materiei) despre ecosistemul turbăriilor și a peisajelor nordice.

De asemenea, vizitatorii pot afla povestea proiectului Spotlight Heritage Timișoara și pot descoperi povestea cartierelor orașului prin tehnologiile digitale de realitate augmentată și virtuală: Iosefin (2019), Elisabetin (2020), Fabric (2021), Cetate (2022) și Giroc (2023). Program de vizitare 4 mai – 30 iulie 2023, în fiecare Miercuri – Duminică orele 16 – 20.

Hol Electro – Culture Fun Space se deschide publicului în 22 mai 2023, unde cultura se îmbină cu tehnologia și distracția prin intermediul aplicațiilor VR și AR spectaculoase, a jocurilor video folosind cele mai recente tehnologii, a tradiției tehnice a orașului îmbinate cu cele mai noi realizări tehnologice din lumea întreagă, în special aplicațiile: Roman Villa in VR ( Tunisia), Suakin Island in VR (Sudan) realizate de VR Company. Deschis studenților de toate vârstele!

Muzeul Abandonului realizat de Augmented Space Agency este unul dintre standurile pe care studenții îl pot vizita. Fiind un proiect digital participativ în cadrul căruia se poate intra în atmosfera Căminului Spital de la Sighet abandonat acum 20 de ani, acesta folosește aspectul de realitate virtuală pentru a crea o experiență imersivă pentru participanți.

Un alt stand interactiv care aduce în atenția publicului un subiect care, în ultimii ani și care a fost pe buzele tuturor este standul organizat Mark Frydenberg (Bentley University USA) care abordează Metaverse-ul dintr-o perspectivă multidisciplinară, concentrându-se asupra oportunităților de afaceri, a preocupărilor sociale și a inovației tehnologice.

Program de vizitare și interacțiune 22 mai – 31 mai 2023, în fiecare Luni – Sâmbătă orele 11 – 16.

În Experimentarium și Muzeu UPT din 20 mai se instaurează Science and Tech Playground dedicat copiilor și tinerilor pentru cele mai interesante experimente de fizică, ghidați fiind de tutori cu experiență și pot parcurge alegoria simțurilor pe baza poveștilor suprinse în proiectul Patrimoniul sub reflectoare. Aici se vor regăsi și multe aplicații de la curatori și artiști internaționali dedicate științelor, cu tehnologii purtabile și senzoriale, alături de inovațiile tehnice din Banat, prezentate cu ajutorul tehnologiilor digitale, cu AR/VR și holograme, dar și calculatoarele anilor 80 vor face deliciul vizitatorilor de toate vârstele.

Vizitatorii pot experimenta inclusiv aplicația IndexAR, o aplicație care poate facilita procesul de învățare și Himere Valahe, cu interacțiune a utilizatorilor cu elemente de realitate augmentată accesibile direct pe telefoanele mobile. Program de vizitare și interacțiune 22 mai -2 iunie 2023, în fiecare Marți – Duminică orele 11 – 15.

În Muzeu MNaB – Digital Heritage Dome din 19 mai diverse experiențe imersive atât în sălile muzeului, cât și în pasajele istorice și publice ale Bastionului Theresia, unde istoria și poveștile Timișoarei vor putea fi trăite prin tururi ghidate și proiecții video interactive. Vizitatorii vor descoperi cartierul Giroc, împreună cu celelalte cartiere fanion, într-o expoziție clasică dublată de tehnologii în mansarda clădirii. Vor descoperi amplitudinea proiectului Patrimoniul sub reflectoare dezvoltat în ultimii ani, vor fi imersați în poveștile culese prin intermediul dome-ului VR și vor putea păși prin istorie de-a lungul tunelurilor animate digital în spațiul stradal al Bastionului Theresia. Program de vizitare Muzeu 12 mai – 23 august 2023, în fiecare Marți – Duminică orele 10 – 18, vizionare instalație video tuneluri publice 19 mai – 4 iunie 2023, în fiecare seară orele 20 – 23.

Toate locațiile sunt integrate în circuite mediate cultural care vor invita la explorări public divers și unde participarea directă și interacțiunea prin tehnologie vor permite internalizarea povestirilor digitale și vor stimula localnicii și turiștii să vadă, să audă, să simtă, dar și să acționeze, să co-creeze și să interiorizeze orașul.

Pentru informații, programul de vizitare, tururile ghidate și medierea culturală vă rugăm sa urmăriți https://spotlight-timisoara.eu/en/international/ și Facebook: https://www.facebook.com/SpotlightHeritageTimisoara/ Instagram: @spotlight_tm

Comentarii

comentarii