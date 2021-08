UPT a devenit membră a Rețelei universităților din orașele capitală culturală europeană

Implicarea Universității Politehnica Timișoara în susținerea proiectului „TM2023 – Capitală Europeană a Culturii” se extinde printr-o inițiativă unică la nivel de oraș, menită să mijlocească noi colaborări, să constituie o sursă de bune practici și să adauge acțiunilor desfășurate dimensiunea științifică, specifică universității.

În acest sens, Universitatea Politehnica Timișoara a devenit membră a Rețelei Universităților din orașele capitală culturală europeană (University Network of the European Capitals of Culture – UNeECC), fondată în 2006 la Pecs, Ungaria.

Rectorul UPT, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a explicat ca astfel crearea UNeECC a pornit de la ideea că ar fi util ca universitățile și instituțiile de învățământ superior cu sediul în capitale europene ale culturii să folosească această instituție europeană binecunoscută și prestigioasă pentru a stimula noi forme de colaborare instituțională academică.

Rețeaua are ca obiective principale: asigurarea recunoașterii rolului și contribuției universităților la succesul orașelor care au câștigat titlul de „Capitală culturală europeană”, oferirea universităților membre posibilitatea unei participări continue și depline la mișcarea capitalei culturale europene, încurajarea cooperării interuniversitare, dezvoltarea și remodelarea poziției regionale a universităților și crearea de noi activități de colaborare între orașe și universități.

„Obținerea statutului de membru al Rețelei universităților din orașele capitală culturală europeană este în acord și cu strategia de dezvoltarea a Alianței Timișoara Universitară, pe care mi-am asumat-o la preluarea mandatului de președinte ATU”, a menționat rectorul UPT, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan.

„Înțeleg că Universitatea Politehnica Timișoara intenționează în mod clar să contribuie la evenimentele culturale din 2023 și, ca atare, să își asume o responsabilitate clară în dezvoltarea durabilă a regiunii.”, a transmis Flora Carrijn, președintele UNeECC și profesor la Universitatea Catolică din Leuven, Belgia.

