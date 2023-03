UPT. Conferința SIRAMM: Italia, Serbia, Cehia, Norvegia!

Universitatea Politehnica Timișoara a găzduit miercuri, 8 martie 2023, deschiderea oficială a conferinței internaționale SIRAMM23, ultima acțiune majoră din cadrul proiectului „Eastern European twinning on Structural Integrity and Reliability of Advanced Materials obtained through additive Manufacturing”, coordonat de prof.univ.dr.ing. Liviu Marșavina, prorector al UPT.

Universitatea Politehnica Timișoara, care se află în avangarda cercetării în acest domeniu nou, cel al printării 3D, în care are o expertiză temeinică, realizând, de altfel, caracterizarea și testarea componentelor realizate de producători prin fabricație aditivă, derulează acest proiect în valoare totală de 800.000 de euro din 2019, dar principalul câștig este reprezentat de transferul de cunoaștere de la cercetători cu reputație internațională în domeniul fabricării aditive, oboselii, integrității și durabilității structurilor către colegii lor mai tineri, aflați la început de drum.

Prezent la deschiderea oficială a conferinței, rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a subliniat tradiția de peste 100 de ani a universității, în cadrul căreia Facultatea de Mecanică, gazdă a proiectului, este una dintre cele mai vechi și prestigioase, dar și inovarea permanentă, o caracteristică a instituției, încă de la înființare.

Tot în deschiderea conferinței, prof.univ.dr.ing. Liviu Marșavina, membru corespondent al Academiei Române, prorector al Universității Politehnica Timișoara și manager al proiectului SIRAMM, a prezentat un bilanț al acestuia, la 3 ani și jumătate de la lansare, subliniind principalele obiective realizate, cu toate greutățile induse de pandemia de coronavirus: o serie de mobilități pentru doctoranzi și cadre didactice, trei Scoli de Iarna (organizate la Timisoara 2021, Brno, 2022 si Belgrad 2023), seminarii și prezentări pentru companii, conferințe, mini-simpozioane, trei workshop-uri (organizate la Timisoara 2021, Brno, 2022 si Belgrad 2022), multe dintre acestea în sistem hibrid, care au dat posibilitatea participării din toate colțurile lumii, participare cu standuri la diverse evenimente, amenajarea unui laborator dedicat sau chiar un curs de master introdus în premieră națională în domeniul fabricației aditive.

Conferința reprezintă un forum de dezbateri privind diferite aspecte ale fabricației aditive, ale aplicațiilor acesteia, precum și proprietățile și caracteristicile componentelor obținute prin această tehnologie, având un număr de 8 lectori invitați, din SUA (Harvard University), Marea Britanie (University of Sheffield și Loughborough University), Germania (TU Munchen), Belgia (Ghent University), Italia (Politehnico di Milano, University of Pavia), și Israel (Technion Haifa) specialiști recunoscuți în domeniul fabricației aditive în domeniile mecanic, civil, medical, etc. Un număr de 135 participanți din 23 de țări de pe 4 continente (Europa, Asia, Africa și America de Nord) sunt înregistrați la conferință.

Conferința a fost programată a se desfășura în sistem hibrid, „on site” la Centrul de Conferințe al UPT și online. Coordonatorii conferinței sunt prof. Liviu Marșavina de la Universitatea Politehnica Timișoara, prof. Roberto Brighenti de la Universitatea din Parma (Italia), prof. Aleksandar Sedmak de la Universitatea din Belgrad (Serbia), dr. Lubos Nahlik de la Institute of Physics of Materials, Czech Academy of Sciences, Brno (Republica Cehă) și prof. Filippo Berto de la NTNU Trondheim (Norvegia).

Comentarii

comentarii