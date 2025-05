UPT, factor de coagulare a industriei automotive din Timișoara

Universitatea Politehnica Timișoara a găzduit, luni, 12 mai 2025, evenimentul internațional „Mobility Automotive Forum for up/reskilling of the workforce – Empowering Skills for the Future: European Initiatives & Opportunities for Upskilling”, organizat în parteneriat cu Automotive Skills Alliance (ASA) și European Automobile Manufacturers’​ Association (ACEA), care a adus în prim-plan inițiative europene de transformare a forței de muncă din sectorul mobilității și al industriei auto. Evenimentul a adus la aceeași masă experți, decidenți și actori-cheie din România și Europa, fiind o platformă unică de dialog pentru explorarea nevoilor regionale, a modelelor de succes și a perspectivelor comune pentru dezvoltarea competențelor în era tranziției verzi și digitale.

Evenimentul a fost precedat de o întâlnire a conducerii UPT cu reprezentanți ai Automotive Skills Alliance (ASA) și ai European Automobile Manufacturers’​ Association (ACEA) -Jakub Stolfa, președinte ASA și Petr Dolejsi, ACEA Mobility & Sustainable Transport Director-, discuțiile axându-se pe tema necesității reconversiei profesionale și a perfecționării angajaților din sectorul automotive, a sprijinului pe care specialiștii UPT îl pot asigura în acest sens, precum și a rolului pe care Universitatea Politehnica Timișoara îl poate avea în coagularea ecosistemului automotive din Timișoara și din zonă.

Întâlnirea, una exploratorie, se bazează pe vizitele de studiu anterioare ale ASA, care au evidențiat diferite regiuni europene și au promovat cele mai bune practici pentru transformarea forței de muncă din domeniul automotive, ca răspuns la schimbările din industrie.

Pe baza experienței din alte regiuni ale Europei, Automotive Skills Alliance (ASA) propune coagularea ecosistemului automotive din Regiunea de Dezvoltare Vest, oferind o platformă de dialog și implementare care sprijină transformarea forței de muncă din sectorul auto, acces la informații cu privire la rezultatele importante ale proiectelor europene de formare și recalificare a forței de muncă, și un cadru de colaborare pentru inițierea și executarea proiectelor comune sub o umbrelă europeană unificată.

Rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a mers chiar mai departe, propunând extinderea inițiativei la nivelul alianței de universități europene E³UDRES², din care UPT face parte.

Forumul care a urmat a reunit experți, decidenți și actori-cheie din România și Europa, fiind o platformă unică de dialog pentru explorarea nevoilor regionale, a modelelor de succes și a perspectivelor comune pentru dezvoltarea competențelor în era tranziției verzi și digitale.

Agenda eveimentului a inclus mesaje de deschidere din partea unor lideri locali și europeni din domeniul educației, industriei și dezvoltării regionale, prezentări și dezbateri privind inițiativele europene pentru reconversia profesională în sectorul mobilității, un workshop tematic despre pregătirea forței de muncă pentru provocările viitorului, reprezentând, în același timp, o oportunitate pentru networking și schimb de bune practici.

Comentarii

comentarii