UPT: Peste 150 de specialiști din 27 de țări – la conferința de teoria sistemelor și calculatoare 2019

Cea de-a 23-a conferință internațională de teoria sistemelor, reglare automată și calculatoare (ICSTCC 2019) este organizată de către Facultatea de Automatică și Calculatoare, Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată și Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica Timișoara, împreună cu Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică din cadrul Universității din Craiova, Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Conferința are loc, în perioada 9-11 octombrie 2019, la Sinaia, și are ca scop reunirea sub un forum unic a oamenilor de știință din mediul academic și din industrie pentru a discuta despre stadiul actual și noile tendințe în teoria sistemelor, reglării automate și ingineriei calculatoarelor și să prezinte rezultatele cercetărilor recente și perspectivele de dezvoltare în aceste domenii cu o evoluție atât de rapidă.

În cadrul conferinței vor fi prezentate 147 lucrări științifice, iar peste 150 de specialiști din 27 de țări din Europa, America de Nord, America de Sud, Asia și Africa vor participa la cele 24 de sesiuni ale conferinței.

Sunt incluse patru sesiuni plenare susținute de profesori de prestigiu din Anglia, Cipru, Italia și Polonia, precum și două mese rotunde adiacente conferinței.

Conferința ICSTCC 2019 este inclusă în programul manifestărilor științifice ale prestigiosului Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) din SUA și se desfășoară sub egida unui grup important de societăți și asociații: IEEE Control Systems Society (care asigură cosponsorizarea tehnică), Secția de Știința și Tehnologia Informației a Academiei Române, Filiala Timișoara a Academiei Române, Secția de Electronică-Automatică a Academiei de Științe Tehnice din România, Filiala Timișoara a Academiei de Științe Tehnice din România, Societatea Română de Automatică și Informatică Tehnică.

Începând cu ediția din 2013, lucrările conferințelor ICSTCC sunt indexate în Clarivate Analytics Web of Science, cu una din denumirile anterioare ISI Web of Knowledge. Lucrările ultimelor opt ediții ale ICSTCC sunt indexate în Scopus.

Partenerii industriali ai ICSTCC 2019 sunt cei care sunt de fiecare dată alături de Facultatea de Automatică și Calculatoare: Continental, Hella, Accenture, Atoss, Intel, Nokia, Honeywell, Lives International, Krohne, Haufe, Saguaro, Lasting.

Comentarii

comentarii