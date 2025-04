UPT și ABQ Institute, parteneri în formarea antreprenorilor de mâine. „NextGen Entrepreneurship: Leveraging Future Technologies” a ajuns la faza finală

După cinci săptămâni de pregătire intensivă, în care cursanții au deprins secretele lansării unei afaceri de la unii dintre cei mai buni profesioniști, proiectul „NextGen Entrepreneurship: Leveraging Future Technologies”, prin care Universitatea Politehnica Timișoara, în parteneriat cu ABQ Institute, și-a propus să pregătească noua generație de antreprenori, capabili să valorifice tehnologii emergente, a ajuns la final.

Cursul a fost gratuit și s-a adresat studenților din anii 3 și 4, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice și altor profesioniști interesați de antreprenoriat și tehnologii emergente, precum inteligența artificială, blockchain și quantum computing. Dintre cei 80 de înscriși, au ajuns să finalizeze cursul 38, iar sâmbătă, 12 aprilie 2025, organizați în echipe, și-au prezentat proiectele de afaceri în fața unui juriu.

„Universitatea Politehnica Timișoara își propune să pregătească studenții pentru provocările viitorului, iar parteneriatul cu ABQ Institute este un pas esențial în această direcție. Investim constant în dezvoltarea competențelor tehnologice și antreprenoriale, oferindu-le studenților noștri acces la resurse educaționale de top și la experți internaționali. Totul a pornit de la ideea de a dezvolta spiritul antreprenorial în Timișoara, de a forma resursa umană în acest spirit, și cred că noi, Universitatea Politehnica, putem face acest lucru cel mai bine în colaborare cu cei care au demonstrat deja, lansând afaceri de succes. Ulterior, lucrurile au venit de la sine, așa cum s-a întâmplat și în anul Capitalei Culturale Europene, când am arătat câte lucruri putem face în parteneriat cu mediul privat. În ceea ce privește prezentarea proiectelor, i-am simțit pe oameni foarte pozitivi, motivați și asta mă bucură. Vrem să continuăm proiectul în cadrul Politehnicii, chiar dacă nu e dedicat exclusiv studenților noștri”, a declarat rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan.

Această inițiativă academică inovatoare și-a propus să ofere participanților cunoștințe esențiale despre tendințele globale și competențe practice pentru dezvoltarea de startup-uri de succes într-un peisaj tehnologic în continuă schimbare. Participanții au explorat metode și strategii pentru a lansa afaceri bazate pe tehnologii de vârf precum Inteligența Artificială (AI), Blockchain și Quantum Computing și au avut oportunitatea de a lucra în echipe pentru a dezvolta concepte de afaceri inovatoare.

Cursul a inclus sesiuni interactive, prelegeri și workshopuri susținute de experți de renume în domeniul tehnologiei și antreprenoriatului, facilitând astfel învățarea colaborativă și interacțiunea directă cu profesioniști din industrie. Pe lângă dezvoltarea competențelor de leadership și gândire strategică, programul a încurajat și networking-ul între studenți, masteranzi și cadre didactice, creând un mediu propice pentru colaborare interdisciplinară.

„Implicarea tuturor actorilor din Timișoara — universități, companii, administrație și comunități — este esențială pentru dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial puternic, capabil să valorifice potențialul tehnologiilor avansate precum inteligența artificială, blockchain-ul sau calculul cuantic. Aceste tehnologii emergente nu sunt doar promisiuni de viitor, ci fundația pentru aplicații concrete în biotehnologie, logistică sau materiale inteligente, care vor transforma viața noastră într-un viitor apropiat. Prin colaborare și viziune comună, Timișoara poate deveni un pol de inovație european în economia cunoașterii. Mulțumim Universității Politehnica Timișoara pentru rolul său esențial în susținerea acestei direcții strategice și în formarea noii generații de inovatori”, a subliniat dr. Valentin Mureșan, co-fondator ABQ Institute.

Cursurile s-au desfășurat în limba engleză și au fost structurate după cum urmează:

Modul 1: Introduction to Entrepreneurship & Legal Considerations

Acest modul a oferit o introducere în conceptele fundamentale ale antreprenoriatului și aspectele legale esențiale pentru lansarea și gestionarea unei afaceri.

Modul 2: High-tech Product Development & Technology Management

Participanții au învățat despre dezvoltarea produselor high-tech și gestionarea tehnologiilor avansate, esențiale pentru crearea de soluții inovatoare.

Modul 3: Go-to-market Strategy & Scaling Ventures

Acest modul s-a concentrat pe strategiile de penetrare a pieței și pe scalarea afacerilor, pregătind participanții pentru extinderea startup-urilor lor.

Modul 4: Leadership, Shared Economy, & Funding Your Startup

Participanții au dezvoltat abilități de leadership, au explorat economia partajată și au învățat despre metodele de finanțare a startup-urilor.

Modulul 5: Impact of advanced technologies (AI, quantum computing and blockchain) in the future communities and business ideas from the future to be built today.

Cursanții au învățat cum să anticipeze tendințele globale în dezvoltarea tehnologică și cum să folosească tehnologiile emergente în dezvoltarea afacerii.

Cursul a oferit oportunitatea de a învăța de la experți renumiți în domeniile tehnologice și antreprenoriale: Vinzenz Treytl – Austrian Blockchain Center: ABC Research, Alfred Taudes – Vienna University of Economics and Business, Mihai Suta – ABQ Institute, Adrian Erimescu – Growceanu, Valentin Mureșan – EqualOne.

La finalul cursului au fost dezvoltate 10 proiecte de afaceri, care au fost prezentate în fața juriului format din conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan (rectorul UPT), Mag. Vinzenz Treytl (ABC Research / WU – Viena), Valentin Filip (Fortech Investments VC), Mihai Tataran (CEO Avaelgo), prof.dr.ing. Șerban Meza (UTCN):

UGC Farm – conținut generat de utilizatori, alimentat de AI. O platformă bazată pe inteligență artificială care îi ajută pe creatorii de reclame să genereze, să organizeze și să optimizeze conținutul în mod colaborativ și eficient.

Endostix – diagnosticul rapid al endometriozei. Dezvoltarea de truse de testare non-invazive, de detectare precoce, pentru a îmbunătăți timpul de diagnostic și calitatea vieții pentru persoanele cu endometrioză.

eContabil – servicii de contabilitate digitale. O platformă online inteligentă care oferă servicii de contabilitate automatizate și accesibile pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Vostea – implanturi de genunchi de ultimă generație folosind meta-materiale. Cercetare și dezvoltare de ultimă oră în implanturi personalizabile pentru o biomecanică îmbunătățită și recuperarea pacientului.

AgroBox / EatLocal – conectarea fermierilor locali cu piețele. O platformă digitală care conectează micii fermieri cu consumatori și comercianți cu amănuntul, îmbunătățind lanțurile locale de aprovizionare cu alimente și promovând agricultura durabilă.

EventLinker – piață inteligentă de planificare a evenimentelor. O platformă care simplifică planificarea evenimentelor prin conectarea organizatorilor, vânzătorilor și locațiilor într-un singur ecosistem.

Autobot – asistent AI pentru manualele de mașini industriale. O platformă AI care înțelege și interacționează cu manuale complexe și documente tehnice pentru a ajuta tehnicienii în operarea, întreținerea și depanarea utilajelor la scară largă.

Rafa – AI pentru diagnosticarea ecocardiografică. Instrument asistat de inteligență artificială care îi ajută pe cardiologi să detecteze cu mai multă precizie afecțiunile cardiace prin ultrasunete.

CrazyButtons – capace personalizate pentru nasturi de haine. O linie de produse distractive, concepute de utilizator, pentru cei care doresc să-și personalizeze îmbrăcămintea cu modele unice de nasturi.

FutureForest – compensarea CO2 prin NFT-uri. O platformă care permite utilizatorilor și companiilor să adopte arbori etichetați și să primească certificate verificate de compensare a carbonului, contribuind la obiectivele ESG.

După deliberare, juriul a stabilit următorul clasament:

Vostea Rafa UGC Future Forest Endosticks eContabilul CrazyButtons Agrobox EventLinker Autobot

Primele cinci echipe clasate vor participa la competiția națională Innovation Labs, unde se vor lupta pentru marele premiu în valoare de 500.000 de euro.

