UPT și OPSWAT Academy, parteneriat strategic pentru formarea viitorilor experți în securitate cibernetică

Universitatea Politehnica Timișoara și OPSWAT Academy au încheiat un acord de parteneriat pentru a oferi studenților o educație actualizată și relevantă în domeniul protecției infrastructurii critice (CIP), formându-i astfel încât să devină viitori specialiști în domeniu. Acest parteneriat reprezintă un pas semnificativ înainte în încorporarea experienței practice din industrie în învățământul superior.

Prin valorificarea programului de burse de 10 milioane USD al OPSWAT Academy, UPT își propune să accelereze educația studenților săi, echipându-i cu cunoștințele și abilitățile necesare pentru a aborda lumea în schimbare dinamică a securității cibernetice și pentru a răspunde cerințelor industriei globale de securitate cibernetică.

Parteneriatul cu Opswat Academy asigură pentru cadrele didactice din Facultatea de Automatică și Calculatoare a UPT care doresc acest lucru acces la programele de training si certificare ale companiei OPSWAT, în domeniul securității cibernetice și tehnologiilor Cloud Computing. Totodată, studenții facultății vor putea sa acceseze aceste cursuri OPSWAT, în cadrul diferitelor discipline unde cadrele didactice vor folosi resursele oferite de OPSWAT Academy. În același timp, compania a pus la dispoziție licențe gratuite pentru studenții care doresc să urmeze programele OPSWAT Academy.

„Suntem încântați să facem parte din această inițiativă și că am colaborat cu OPSWAT Academy. Educarea viitorilor specialiști în domeniul securității cibernetice, amenințărilor, prevenirii etc. a devenit o abordare obligatorie în ecosistemul IT de astăzi. De la trimiterea sau primirea unui e-mail la sistemele cloud și Internet of Things, fiecare utilizator sau specialist ar trebui să fie instruit în detectarea și combaterea amenințărilor sau dezvoltarea sistemelor securizate”, a declarat conf.univ.dr.ing. Răzvan Bogdan, prodecan al Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica Timișoara.

OPSWAT Academy se află în fruntea formării CIP în domeniul securității cibernetice, oferind educație vitală în domeniul securității cibernetice atât persoanelor, cât și organizațiilor din întreaga lume. Dedicată să echipeze experții în securitate cibernetică cu abilitățile necesare pentru a proteja infrastructura crucială, Academia OPSWAT se angajează să elimine decalajul în competențe în domeniul securității cibernetice cu inițiativele sale de formare de ultimă oră.

