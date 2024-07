Urban Playfield vă invită la joacă în Iulius Town: tenis, escaladă, minifotbal, volei și multe alte activități dedicate tuturor timișorenilor, în acest weekend!

Adu-ți aminte cum este să te joci și să te bucuri de lucrurile simple din jurul tău! Iulius Town te invită, în acest weekend, la joacă, în cadrul Urban Playfield, unde vor avea loc o varietate de activități menite să aducă împreună întreaga familie. Invitații speciali de la Urban Playfield sunt: Mihai Silvășan, antrenorul Naționalei de baschet masculin, și Paul Codrea, antrenorul A.S.U. Politehnica Timișoara. Rămânem tot pe tărâmul copilăriei, iar cei mici sunt așteptați și la Atelierele de Creație și la sesiunile de facepainting din Iulius Town!

În acest weekend, 27 – 28 iulie 2024, în Iulius Gardens, are loc Urban Playfield, unde timișoreni de toate vârstele sunt așteptați să participe la activitățile pregătite. Parcul a fost împărțit în zone speciale pentru: badminton, șah, tenis, escaladă, biliard, minifotbal, volei, baschet, X și 0, crossnet volleyball, You Fo, dar și multe alte activități. Tot în Iulius Gardens este amplasată și o scenă, iar cele două zile pline de energie vor fi acompaniate și de sesiuni de dans și zumba dar și demonstrații sportive impresionante. Intrarea este gratuită pentru toată lumea, iar evenimentul are loc în intervalul orar 10.00 – 21.00. Urban Playfield își propune să transforme spațiile urbane în zone de joacă și să demonstreze că sportul și joaca pot fi integrate în viața de zi cu zi, chiar și în mijlocul agitației cotidiene.

În cadrul evenimentului vor avea loc și provocări sportive, iar câștigătorii vor primi vouchere de cumpărături în Iulius Town Timișoara. Invitații speciali Urban Playfield sunt: Mihai Silvășan, antrenorul Naționalei de baschet masculin, și Paul Codrea, antrenorul A.S.U. Politehnica Timișoara. Mai multe detalii pe urbanplayfield.ro . Evenimentul este organizat de către echipa Sports Festival, în parteneriat cu Raiffeisen Bank România. Ansamblurile mixte Iulius Town Timişoara și Palas Iaşi sunt parteneri de locație ai Urban Playfield.

Tot în minunata lume a copiilor rămânem, iar sâmbătă, de la ora 11.00, cei mici sunt invitați la Atelierele de Creație, care au loc în zona Intersport din Iulius Mall. Săptămâna aceasta vor decora planșe cu nisip colorat, pe care le vor putea lua acasă. Tot aici, vor avea loc și sesiunile de facepainting, unde fiecare mic visător se va putea „transforma” în eroul său preferat.

