Urletele de la Revolution au ținut trezi zeci de mii de timișeni cu aprobarea primarului Nicolae Robu

Urletele de la festivalul Revolution nu au lăsat să doarmă timp de patru nopți zici de mii de locutori din Timișoara, Dumbrăvița și Ghiroda. Oamenii au înroșit telefoanele de la Poliția Locală, Jandarmerie și Poliția Municipală. Răspunsul oamenilor puși să verifice cum se respectă legea a fost același: festivalul a fost autorizat de însuși primarul Timișoarei Nicolae Robu, prin urmare nimeni nu poate să facă nimic. Prin urmare oamenii au îndurat gălăgia ”mulțumindu-i” primarului că Timișoara nu este un ”oraș monahal”.

”Sâmbătă dimineața, ora 4:30, în localitatea Dumbrăvița am fost trezit din nou de muzica ce se aude de la festivalul care are loc la Muzeul Satului. Deși avem geamurile închise, vibrația muzicii se simte suficient de puternic.

Pentru că nu este prima data când se întâmplă, am sunat la Politia Locală Timișoara, cea care are competențe de a prelua astfel de plângeri și datoria de a asigura liniștea publică. Aceștia au spus că festivalul este autorizat de însuși dl. primar și ei nu au cum să intervină întrucât organizarea aparține Jandarmeriei spre care am fost și îndrumat.

Discuția cu Jandarmeria a avut același rezultat, “e autorizat de domnul primar cu riscul deranjării liniștii”. Sunt curios în ce oraș cu pretenții are primarul autoritatea de a autoriza deranjarea liniștii publice și unde poate da jandarmeria un asemenea răspuns.

Desigur ei nu preiau sesizări, nu răspund în scris și m-au îndrumat să mă adresez Secției 5 de Poliție.

Surpriza de la Secția 5: discuția a avut loc cu un agent care nu a putut dormi toată noaptea trecută din cauza acestui festival. Au numeroase plângeri, dar mai mult decât să aplice amenzi nu pot face nimic, întrucât există autorizație. Am primit recomandarea să ne strângem mai mulți oameni și să scriem o petiție. Cu alte cuvinte, toate plângerile telefonice către poliție nu au valoare, trebuie să ne adunăm mai mulți, să facem o plângere comună către domnul primar și să îl sesizăm că din cauza a câtorva mii de oameni care participă la festival este deranjată toată partea de NE a Timișoarei, Ghiroda și Dumbrăvița.

Care este importanța acestui festival, de ce e mult mai importantă organizarea festivalului decât liniștea a mai multor zeci de mii de timișeni?”, ne-a scris Adrian Aleman.

