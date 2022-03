Urmarire ca-n filme, pe autostrada A1, pentru prinderea unor hoti din Timișoara

Mai multe echipaje ale politiei au fost puse in alerta dupa ce politistii de la Biroul de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Lugoj au dat de urma a doi hoti.

Infractorii au fost filati ore intregi prin Lugoj. La un moment dat, hotii, de loc din Timisoara, i-au simtit pe politisti in preajma si au fugit. Oamenii legii au instituit mai multe filtre, insa indivizii au reusit sa fuga spre autostrada A1. Un echipaj a izbutit sa ii blocheze pe hoti intr-un final in timp ce goneau spre Timisoara.

“În urma verificarilor efectuate în baza de date a reiesit ca barbatul de 27 de ani, aflat la volan, nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar în urma testarii cu aparatul Drugtest a rezultat faptul ca acesta se afla sub influenta substantelor psihoactive, fiind condus la spital pentru recoltarea probelor biologice. De asemenea, în urma cercetarilor preliminarii, a reiesit ca în data de 5 martie, soferul impreuna cu pasagerul, un individ in varsta de 16 ani, au patruns într-o societate comerciala de pe strada Mocioni din Lugoj, de unde au sustras un aparat de fotografiat, cauzand un prejudiciu de 1.500 de lei. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate. În urma probatoriului administrat, tanarul de 16 ani a fost retinut pentru 24 de ore, sub aspectul savarsirii infractiunii de „furt calificat”, iar barbatul de 27 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, sub aspectul savarsirii infractiunilor de „conducerea unui autovehicul fara a detine permis de conducere”,”conducerea unui autovehicul sub influenta substantelor psihoactive” si „furt calificat”, cei doi fiind introdusi în Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Timis. În cursul zilei de 9 martie 2022, magistratii au dispus fata de tanarul de 16 ani, masura preventiva a controlului judiciar pentru 60 de zile, iar fata de barbatul de 27 de ani, masura arestarii preventive pentru 30 de zile. Politistii continua cercetarile pentru stabilirea întregii activitati infractionale a celor doi barbati.”, a anuntat IPJ Timis.

Sursa: lugojinfo.ro

Comentarii

comentarii