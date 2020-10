Urmează negocieri dure cu USR PLUS. Alin Nica, noul lider al PNL Timiș vrea ambele posturi de viceprimar la Timișoara

În urma fuziunii dintre USR și PLUS, unul dintre posturile de viceprimar al Timișoarei îi era adresat celor care au provenit din formațiunea condusă de Dacian Cioloș. Problema este că și cei de la PNL Timiș au gânduri mari și vizează, pentru negocierile care le vor purta săptămâna viitoare, chiar două posturi de viceprimar.

Negocierile pentru o majoritate la Consiliul Local Timișoara se vor dovedi, aproape sigur, o piatră de încercare pentru armonia dintre PNL și USR PLUS, dar, prin ricoșeu, și pentru tot județul. PNL a câștigat alegerile pe județ, USR PLUS cele pe Timișoara, dar și postul de primar al orașului. Cele două formațiuni și-au anunțat deja decizia de a încerca să colaboreze, dar negocierile vor fi dificile. Cel puțin așa se prefigurează situația.

Numirea unui viceprimar, a doi, negocierile pentru Timișoara, toate depind de modul în care PNL face ordine la organizația din capitala județului. Deocamdată, acolo e un gol total de putere.

”Trebuia să luăm o decizie în ședința de ieri, dar neavând toate informațiile am amânat această decizie. Voi face o propunere de președinte și de șef de birou politic. Eu nu cunosc organiația și am vrut să văd cine s-a implicat în alegei, cum putem să revigorăm organizația. Nu am avut toate informațiile. Pentru președintele organizației Timișoara am în vedere să fie un om cu notorietate, care să aducă un plus organizației, să aibă experiență administratviă sau să o poată dobândi. Voi decide dacă persoana propusă ca viceprimar să ocupe și funcția de preșeindte sau nu. Nu am nicio persoană stabilită, nu m-am hotărât încă. Dacă ar fi diferită această persoană ar fi doi poli de putere, avantajele sunt că, astfel, ar putea să mobilizeze mai mulți membri. Vom analiza în interior și vom veni cu propuneri. Termenul e săptămâna viitoare. Trebuie să dăm biroul politic și președintele, dar și lista parlamentarilor săptămâna viitoare”, spune Nica.

Bazându-se pe votul politic acordat, el are așteptări mari de la parlamentarele din decembrie: două locuri de senator și patru de deputat, poate chiar cinci, în funcție de evoluția politică.

De asemenea, Alin Nica are o informație interesantă, el își dorește o susținere puternică, dar și largă, din partea consiliului județean. De asemenea, și două locuri de viceprimar la Timișoara!

”Pentru consiliul județean îmi doresc o alianță care să nu fie la limită ci una puternică și largă. Dar deocamdată ne gândim la partenerul cel mai aproape de noi, USR PLUS. La Timișoara vizăm să avem doi viceprimari. Dar toate acestea le vom discuta în cursul negocierilor”, a mai declarat Nica.

