Urmează șoc și groază la parlamentare

Întotdeauna alegerile parlamentare sunt prefațate și determinate sub aspectul rezultatelor de scorul alegerilor locale. Cu atât mai mult în acest an, în care cele două runde electorale sunt foarte apropiate. Prin urmare, să încercăm să tragem câteva concluzii din ceea ce s-a întâmplat ieri.

Este limpede că PSD nu a putut fi pulverizat de către adversarii săi politici. Sub aspectul votului politic, rămâne pe primul loc. Iar acest vot politic poate fi un semnal pentru alegerile parlamentare. În același timp, este obligatoriu să remarcăm că PNL obține cele mai bune rezultate din istoria sa recentă. În ciuda faptului că se află la guvernare, în ciuda faptului că guvernarea erodează, în ciuda faptului că se face vinovat de o rea guvernare, iată că PNL este în ascensiune. Al treilea lucru relevant este ascensiunea spectaculoasă a USR. Această creștere se explică prin faptul că cetățenii nu percep USR ca fiind un partid care se face vinovat de o serie întreagă de neîmpliniri ale societății. Și, în fine, mai trebuie să remarcăm dispariția partidelor mici, desigur cu excepția UDMR.

PSD este perceput astăzi ca un partid care a suferit o grea înfrângere în aceste alegeri. Acest sentiment este generat de pierderea Primăriei Generale a Capitalei, unde semnalul transmis de Klaus Iohannis către electorat și instituțiile de forță și-a produs efectul. În al doiea rând, PSD a pierdut în mod neașteptat câteva primării, cel mai spectaculos eșec în acest sens fiind înregistrat la Primăria Sectrului 1, câștigată, în ciuda tuturor prognozelor, de Clotilde Armand de la USR. Un eșec de proporții a fost înregistrat și în Vrancea, unde practic PSD și Marian Oprișan au fost scoși de pe hartă. Acest sentiment al eșecului PSD va fi greu de estompat până la alegerile parlamentare.

La rândul său, PNL, deși practic nu a obținut rezultate spectaculoase, ba dimpotrivă, nu a reușit să-i impună candidați proprii la Bucureti și a pierdut în mod rușinos primăriile a două mari orașe, Timișoara și Brașovul, câștigate de candidații USR, lasă impresia unui partid aflat în continuare în ascensiune.

În realitate, singurul partid într-o ascensiune credibilă și imposibil de contestat este USR. Motivele le-am sugerat mai sus.

Partidele mici sunt amenințate să dispară. Scorul extrem de slab realizat de acestea în alegerile locale desfășurate duminică le diminuează dramatic șansa de a obține la parlamentare un scor peste pragul de 5%. În această situație se află practic toate partidele mici, excepție făcând UDMR. Este adevărat că Traian Băsescu a obținut cel de-al treiea scor în competiția pentru Primăria Generală a Capitalei, dar scorul său este totuși atât de mic, încât nu a putut contrabalansa rezultatele extrem de slabe ale PMP la nivel național. Deci nici PMP nu are prea multe șanse de supraviețuire. Să presupunem ca atare că trei proiecte politice ALDE, Pro România și PMP au explodat la capătul alegerilor locale, aruncând cele trei partide în marele pluton al partidulețelor din România, care nu pot supraviețui altfel decât lipindu-se de partide mai mari. Toate aceste partidulețe vor avea de ales în viitor între PNL, PSD și USR.

Atât pentru moment. După ce vom avea toate rezultatele acestor alegeri locale, vom putea merge mai departe cu radiografia vieții politice. Consemnez în final că m-am înșelat atunci când am estimat că doamna Gabriela Firea va recâștiga Primăria Generală a Capitalei și că PSD va fi capabil să obțină la sectoare un scor de 6-0. Nu s-a întâmplat așa. Cât privește absenteismul am avut dreptate. A fost cea mai slabă prezență la vot la localele din toate timpurile. Și, desigur, nu m-am înșelat și nu mă înșel atunci când apreciez că avem cele mai militarizate alegeri din Europa. Atât în ceea ce privește procesul de votare, cât și în ceea ce privește numărea votului. Și, desigur, nu m-am înșelat atunci când am prevestit dispariția partidelor mici.

Comentarii

comentarii