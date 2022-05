USAMVB Timișoara construiește o instalație de biogaz de 80-100 kWe și un sistem fotovoltaic de 150 kWp

USAMVB Timișoara a lansat proiectul “RES and Circular Economy Applied in an Academic Community as an Example for Smart Sustainable Development”. Este vorba despre dezvoltarea unui sistem de cogenerare energie electrică și termică din surse regenerabile.

Cu sprijinul financiar al norvegienilor, în campusul universitar va fi construita o instalație de biogaz de 80-100 kWe plus un sistem fotovoltaic de 150 kWp. Universitatea dezvoltă acest proiect demonstrativ pentru comunitatea locală, fermieri, dar mai ales pentru educare-formare profesională, ca experiență practică în dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă și bioeconomie circulară. Odată cu implementarea proiectului, amprenta de carbon a campusului va fi redusă prin valorificarea resurselor regenerabile locale disponibile și prin transformarea acestor resurse în energie electrică și termică și utilizarea energiei pentru autoconsum în campusul universitar. Capacitatea totală de producția a energiei electrice a sistemului este previzionată la cca 825 MWh/an, care poate acoperi cca 40% din consumul total de electricitate de cca 1848 MWh/an a campusului USAMVBT. Producția de energie verde va înlocui energia pe bază de combustibili fosili și va atenua emisiile de metan. Economiile totale de emisii de CO2 echivalente sunt de 2400 de tone pe an.

În cadrul programului Mecanisme financiare SEE și Norvegia, 2014‐2021, “Program pentru energie în România”, Apel de proiecte ‐ Apel 3: “Capacitate crescută pentru furnizarea energiei regenerabile” – Alte surse de energie regenerabilă (SRE), a fost acceptat pentru finanțare proiectul ”RES and Circular Economy Applied in an Academic Community as an Example for Smart Sustainable Development”, cu un buget total de 1 122 514 Euro, reprezentând 85% din cheltuieli totale eligibile sunt oferiți cu titlu de grant. Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

Autoritatea contractantă și unic partener este Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara.

Deoarece proiectul poate fi replicat în scenarii similare, de exemplu pentru a dezvolta un model de ferme auto-sustenabile, proiectul va fi un model pilot de afaceri ecologice pentru un mediu mai curat în România. Site proiect: https://biocombustibil-tm.ro/res-circular

