USR Lugoj: „Sănătatea lugojenilor ar trebui să fie o prioritate pentru o administrație responsabilă”

Filiala lugojeană a USR a solicitat Primăriei Lugoj detalii privind măsurile luate pentru combaterea ambroziei, buruiana care produce reacții alergice, fiind răspunzătoare de 60% din alergiile depistate în zona Banatului. Conform Legii nr. 62/2018, privind identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia, precum și măsurile luate pentru combaterea ei, administrația locală este obligată să identifice terenurile infestate cu ambrozie în fiecare an până în 20 mai, apoi are obligația să transmită centralizatorul cu aceste suprafețe de teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia Instituției Prefectului și Direcției pentru Agricultură Județene, până cel tarziu pe 25 mai a fiecărui an. „Având experiența anului trecut, când cetățenii Lugojului au fost expuși efectelor alergene ale buruienii ambrozia, USR Filiala Lugoj s-a alăturat acțiunii comune a USR Timiș și a înaintat Primăriei Lugoj o cerere (în temeiul Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public) prin care solicită detalii privind măsurile luate cf. Legii nr.62/2018 privind identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia precum și măsurile luate pentru combaterea ei. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României în 2018, anul acesta existând și normele de aplicare. Deci nu mai există nicio scuză pentru neaplicarea ei”, precizează reprezentanții USR Lugoj. Urmare acestei solicitări, Primăria Lugoj le-a comunicat reprezentanților USR că, pe timpul inspectării terenurilor de pe UAT Lugoj, de către angajații Biroului agricol-cadastru, „nu au fost identificate suprafețe infestate cu buruiana ambrozia”. Aceeași informare, privind neexistența ambroziei pe raza municipiului Lugoj, a fost transmis, în luna mai, Direcției pentru Agricultură Timiș. „Considerăm acest răspuns în total dezacord cu situația de pe teren, afirmația că <pe timpul inspectării terenurilor de pe UAT Lugoj nu au fost identificate suprafețe infestate cu buruiana ambrozia> este cel puțin ciudată. Oare nu au citit legea? (…) Situatia din Lugoj e cu totul alta, și, pentru a veni în ajutorul Primăriei Lugoj, atașăm și câteva fotografii care atestă infestarea masivă a terenurilor de pe raza UAT Lugoj cu buruiana ambrozia. Dacă au bunăvoința să-și facă datoria și să iasă pe teren, suntem siguri că responsabilii din Primăria Lugoj vor mai descoperi terenuri infestate cu această buruiană. În concluzie, sperăm ca solicitarea noastră de punere în aplicare a Legii nr.62/2018 să primească un răspuns pozitiv și imediat. Sănătatea lugojenilor ar trebui să fie o prioritate pentru o administrație responsabilă! Și administrația locală este cea care trebuie să respecte și să aplice legea!”, susțin reprezentanții USR Lugoj.

