USR PLUS discută cu PNL realizarea majorității consiliilor din Timișoara și județul Timiș

În număr de nouă persoane va negocia pentru USR PLUS realizarea unei majorități în Consiliul Local Timișoara, dar și în localitățile din județ unde formațiunea a obținut postul de primar. În urma discuțiilor purtate în cadrul filialei Timiș s-a decis că principalul partener de discuții să fie PNL.

”Urmează să votăm decizii importante care au nevoie, atât la Timișoara cât și în Timiș, de majorități puternice și stabile, care să funcționeze pe baza unor valori, principii de bună guvernare și proiecte concrete”, au anunțat cei de la USR PLUS.

Prima opțiune pentru această majoritate este PNL care transmite semnale că a început o reformă internă. În acest context, Alianța USR PLUS și-a desemnat, prin vot, echipa de negociere care se va întâlni în perioada următoare cu reprezentanții PNL Timișoara și Timiș.

Aceasta este formată din următorii membri ai Alianței USR PLUS. Aceasta e formată din: Dominic Fritz, primar ales al Timișoarei, Horia Bugarin, primar ales Dumbrăvița, Cătălin Drulă, deputat USR de Timiș, Cristian Moș, președinte USR Timiș și consilier județean ales, Raul Olajos, președinte Plus Timiș și consilier județean ales, Bianca Luca, consilier județean ales, Dan Reșitnec, președinte USR Timișoara și consilier local ales Timișoara, Ruben Lațcău, consilier local ales Timișoara, Sorin Sipoș, membru în Biroul Județean al USR Timiș

”Ne dorim ca semnalele de primenire internă transmise de noua conduceri locală a PNL să nu fie doar de conjunctură pentru că primul punct de discuție va fi performanța și meritocrația în administrație. Vom insista ca, de acum înainte, toate angajările în posturi de mare responsabilitate să fie făcute prin concursuri reale între candidați cu CV-uri solide și bună reputație în comunitate, morală și profesională. Alianța USR PLUS și eu personal am primit voturi pentru că ne-am angajat să rupem cu vechile practici ale tranziției și acest punct este nenegociabil. Vom discuta cu reprezentanții PNL o reformă a instituțiilor din administrația publică locală pe criterii de eficiență și transparență și sperăm să ne fie partneri în acest proiect, care ar putea să facă din Timișoara și Timiș un model de administrație pentru România. Vom încerca să ajungem cu PNL la un acord asupra proiectelor importante pentru Timișoara: un sistem modern de mobilitate urbană, prioritizarea cartierelor Timișoarei, un nou spital municipal, protejarea și extinderea spațiilor verzi, crearea cadrului pentru dezvoltarea industriilor inovatoare și a sectorului creativ”, a declarat Dominic Fritz, Primarul ales al Timișoarei.

Cristian Moș, liderul USR PLUS Timiș, vorbește despre valorificarea șansei oferite de votanți.

”Astăzi ne pregătim de preluarea mandatelor în patru primării din județ – Timișoara, Cenad, Dumbrăvița și Foeni, avem consilieri locali în 49 localități din județ și 10 consilieri județeni. USR PLUS este noua forță politică a județului. Venim cu echipe de profesioniști, oameni care au activat în mediul privat și internațional, în condiții de maximă competitivitate. În campania electorală le-am cerut cetățenilor o singură șansă, iar acum că am primit-o suntem pregătiți să facem facem politica pe care timișenii o așteaptă de atâta timp. Depolitizarea funcțiilor publice nu este negociabilă, este o necesitate urgentă pe care suntem gata să ne-o asumăm și avem această așteptare și din partea celor de la PNL. În lunile ce vor urma cu siguranță toți cei care ne-au oferit votul și încrederea pe 27 septembrie, se vor convinge că ne-am bazat întreaga campanie electorală doar pe promisiuni realizabile și realiste și nu vom face rabat de la principiile de integritate pe care USR PLUS le are.”, a declarat Cristian Moș, președintele USR Timiș.

