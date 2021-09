USR PLUS și AUR au depus în această seară moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu la Senat

Co-preşedintele USR PLUS Dan Barna a anunţat vineri seară că tocmai a fost depusă moţiunea de cenzură, despre care a afirmat că este calea parlamentară pentru ca în cel mai scurt timp să avem un nou premier şi coaliţia să meargă mai departe. “În măsura în care moţiunea nu va trece, Cabinetul Cîţu merge mai departe, iar noi mergem în opoziţie”, a afirmat el. “Fiţi de partea românilor, nu de partea infractorilor, a politrucilor şi a „băieţilor deştepţi”! Votaţi pentru demiterea guvernului Cîţu!”, este îndemnul adresat în textul moţiunii parlamentarilor.

Dan Barna a afirmat că fiecare partid şi-a menţinut punctul de vedere privind situaţia în care se află coaliţia.

“Pe cale de consecinţă, în aceste clipe tocmai a fost depusă moţiunea de cenzură pentru ca în cel mai scurt timp să avem un nou premier şi să mergem mai departe”, a anunţat, vineri seară, Dan Barna.

“Ce m-a interesat a fost să îi conving pe colegii din PNL că vrem să continuăm în această coaliţie, dar nu mai vrem să lucrăm cu premierul Cîţu pentru că nu mai inspiră încredere, nu mai avem încredere în el pentru că deja de două-trei ori am stabilit nişte lucruri pe care nu le-a respectat. O coaliţie, dincolo de texte şi de reguli, lucrează cu oameni şi mai ales e vorba de premier, dacă premierul nu ne inspiră încredere, nu putem lucra cu el. Şi am vrut să îi conving pe colegii de la PNL că nu intrăm în jocuri politice interne. E problema lor, dar pentru noi e important să avem un alt premier. Din păcate, acolo contează mai mult procedura internă de alegeri şi probabil că au luat decizia de a-l susţine pe premierul Cîţu, ţinând cont de ce se întâmplă intern în partid”, a declarat, la rându său, Dacian Cioloş.

El a afirmat că nu s-a negociat.

“În momentul în care un Cabinet nu mai are susţinere se prezintă în faţa Parlamentului, dacă are voturile necesare şi moţiunea nu trece, acest Cabinet merge mai departe, dacă nu, ne reaşezăm la masă, sperăm ca cei de la PNL să propună un premier care să aibă competenţa şi maturitatea umană să conducă această opoziţie şi mergem mai departe”, a completat Dan Barna.

Întrebat dacă USR PLUS este pregătită să meargă în opoziţie, dacă va exista un guvern minoritar PNL-UDMR, Barna a răspuns: “Categoric, despre asta este vorba. În măsura în care moţiunea nu va trece, Cabinetul Cîţu merge mai departe, iar noi mergem în opoziţie”.

“Ne asumăm toate consecinţele. Am încercat până în ultima clipă să rămânem să facem reforme, dar noi am spus, noi rămânem la guvernare ca să facem reforme. Nu am reuşit până acum, aţi văzut că priorităţile sunt altele pentru premierul Cîţu. Ne asumăm consecinţele”, a subliniat şi Cioloş.

Dan Barna a susţinut că i-a acordat mai multe şanse premierului Florin Cîţu, însă acesta nu şi-a respectat cuvântul.

“E momentul ca în România să se facă acest mod de a face politică, pe respectarea cuvântului şi respectarea programului de guvernare. Nu s-a întâmplat lucrul acesta, am acordat mai multe şanse premierului Cîţu, de fiecare dată a eşuat în a-şi respecta cuvântul pe care ni l-a dat şi pe care s-a angajat, astfel că am ajuns în situaţia în care suntem astăzi, şi anume să depunem această moţiune de cenzură”, a susţinut Barna.

Întrebat ce le transmite celor care au votat USR PLUS legat de faptul că formaţiunea iese de la guvernare, Dacian Cioloş a replicat: “A guverna înseamnă să iei decizii în comun, nu să te trezeşti pe ordinea de zi a Guvernului cu propuneri pentru care nu ai ajuns la un acord. Noi vrem să guvernăm, dar nu asta înseamnă, înseamnă să promovezi politicile interne de partid într-o campanie internă”.

La rândul său, Dan Barna a afirmat, răspunzând unei întrebări, că OUG privind Programul “Anghel Saligny” a fost adoptată fără amendamentele pe care USR PLUS le-a trimis.

“A fost o adoptare ostilă a unui act normativ asupra căruia unul din parteneri a spus explicit că mai are nevoie de discuţii şi nu este de acord cu formula care a fost prezentată. Lucrul acesta nu s-a întâmplat, actul normativ a fost adoptat fără amendamentele USR PLUS. Ministrul, după cum ştiţi, ministrul Justiţiei a fost demis fără niciun argument real. E foarte clar, premierul Florin Cîţu nu a mai dorit continuarea structuri a coaliţiei, am luat act de acest lucru, ne prezentăm în Parlament. Dacă are voturile, cabinetul Cîţu poate să meargă mai departe, dacă moţiunea va trece, ne aşezăm la masă cu PNL, cu UDMR şi aşteptăm un nou premier responsabil şi mergem mai departe”, a explicat Barna.

În textul moţiunii de cenzură se arată că lipsa cea mai gravă a guvernului condus de Florin Cîţu, care nu mai are legitimitate, este “lipsa legitimităţii morale”.

“Cea mai mare lipsă a guvernului condus de Florin Cîţu este însă lipsa legitimităţii morale. O persoană care a avut grave probleme cu legea în trecut şi care abuzează de ea în prezent, nu prezintă garanţiile minim necesare pentru a conduce puterea executivă din România. Florin Cîţu a dovedit în ultimele luni că este incapabil să conducă un guvern de coaliţie, că este incapabil să iasă din logica unei gândiri înguste de partid. Acest om şi cei care îl susţin par hotărâţi să sacrifice interesul general, bunăstarea cetăţenilor acestei ţări, doar pentru a câştiga competiţia internă din cadrul partidului lor. Acest lucru este inadmisibil!”, scrie în textul moţiunii.

În document se mai arată că România are nevoie de investiţii, dar “la un plan naţional trebuie să aibă acces orice comunitate locală, indiferent de culoarea politică a primarului. Trebuie să ieşim din logica relaţiilor de cumetrie şi a baronilor locali pentru a construi o societate şi o ţară în care să se regăsească fiecare cetăţean şi în care accesul la sursele publice de investiţii să se facă pe bază de merit şi competenţă, nu pe baza carnetului de partid al primarului”.

“În orice guvernare, persoana care ocupă funcţia de prim-ministru e foarte importantă. Această persoană dă tonul guvernării şi de aceea trebuie să fie cineva cu un caracter exemplar, situat deasupra oricăror suspiciuni de corupţie sau comportament imoral. Îndeplineşte domnul Florin Cîţu aceste condiţii? Categoric, NU! Acest om a avut grave probleme cu justiţia din Statele Unite ale Americii. Pentru infracţiunile sale a fost încarcerat. De alte obligaţii, precum restituirea unor sume de bani împrumutate, s-a eschivat. În România este acuzat că şi-a favorizat familia în cazul unei împroprietăriri cu păduri şi că, odată intrat în posesia acestor păduri, le-a ras. De când este în funcţia de prim-ministru a acţionat de cele mai multe ori doar în interes personal sau de partid. Merită România să aibă un prim-ministru precum Florin Cîţu? Merită românii să fie conduşi de un infractor care a fost încarcerat pentru faptele sale? Categoric, NU! Cum poate un individ cu asemenea profil moral, sau mai bine zis cu un asemenea profil infracţional, să mai fie prim-ministrul acestei ţări?”, scrie în moţiune.

Textul se încheie cu îndemnul adresat senatorilor şi deputaţilor: “Fiţi de partea românilor, nu de partea infractorilor, a politrucilor şi a „băieţilor deştepţi”! Votaţi pentru demiterea guvernului Cîţu!”.

Sursa: news.ro

