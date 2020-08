USR și PLUS, planuri separate la Șag. Primii au candidat propriu, ceilalți îl susțin pe candidatul liberal

USR și PLUS, planuri separate la Șag. Primii au candidat propriu, ceilalți...

Șagul este singura localitate din Timiș unde USR și PLUS, care formează în rest o alianță, nu vor merge împreună la alegerile locale. Din ce transmite, pe 2 august, Cristian Răducă, coordonatorul de comunicare al PLUS Timiș, se pare că USR-ul a decis să meargă cu propriul candidat, iar din moment ce colegii de alianță nu au agreat încălcarea protocolului de colaborare dintre partide, semnat la nivel județean, și-au ales propria listă de consilieri locali, iar pentru primar îl vor susține pe candidatul PNL, Florin Luca.

Cristian Răducă face referire, în comunicatul de presă din 2 august, la un articol publicat în debanat.ro cu o zi în urmă. În acel articol, scrie purtătorul de cuvânt al PLUS Timiș, „s-au făcut o serie de afirmații nefondate, care induc idee că filiala noastră locală a decis ruperea unilaterală a protocolului Alianței USR PLUS Timiș”. Potrivit acelui articol, cei de la PLUS au încălcat înțelegerile stabilite la nivel județean, susținându-l pe Florin Luca, viceprimar ALDE și propunerea PNL Șag pentru funcția de primar la următoarele alegeri locale. Conform aceleiași surse, Cristian Moș, președintele USR Timiș și candidatul alianței la președinția CJT, încă speră la o înțelegere între cele două filiale locale.

Răducă spune că nominalizarea candidatului la funcția de primar trebuia să se facă prin discuții directe între cele două filiale locale USR și PLUS sau, eventual, alegeri primare interne, iar pentru consilieri puteau fi nominalizați doar membrii celor două formațiuni. „Organizația USR Șag a refuzat categoric variantele, nominalizate mai sus, iar în data de 17 iulie 2020, USR Timiș ne-a transmis că filiala Șag a decis să candideze independent, atât la alegerile pentru Primărie, cât și la cele pentru Consiliul Local. Ambele acțiuni au presupus încălcarea protocolului semnat anterior de conducerea județeană a Alianței”, se arată în comunicatul semnat de coordonatorul de comunicare al PLUS Timiș.

Pe 20 iulie, USR Șag, anunța, pe Facebook, candidatura lui Cătălin Popa pentru funcția de primar. Tot pe Facebook a reacționat și filiala PLUS Șag, pe 28 iulie, când a anunțat lista de consilieri, și, pe 29 iulie, a comunicat susținerea candidatului PNL, Florin Luca, pentru primar. „După cum se poate observa, în ambele cazuri, PLUS Șag a reacționat la acțiunile filialei USR din localitate, nefiind cea care a acționat individual, în defavoarea Alianței”, apreciază cei de la PLUS.

Aceștia arată și de ce au decis să îl susțină pe liberal:

„1. O candidatură din partea PLUS, pe lângă cea a USR, la primăria Șag ar fi bulversat și mai mult electoratul local, nu doar în cursa pentru funcția de primar, dar și în cea pentru CJT, unde Alianța are candidați comuni.

2. Electoratul de dreapta este deja împărțit între cei doi candidați, iar apariția a încă unuia ar fi favorizat candidatul PSD.

3. Candidatul PNL este cel mai bine plasat în sondajele locale.

4. Prin decizia de a candida pe liste proprii, separat de noi, USR Șag a transmis explicit că nu dorește și nu are nevoie de ajutorul PLUS și a rupt de facto protocolul județean”.

