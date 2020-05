USR Timiș: „Treaba se face de aleșii locali în an electoral, pentru a beneficia de voturi. Noi vom munci din prima zi, până la finalul mandatului”

Cristian Moș, președintele USR Timiș și candidatul partidului pentru președinte al Consiliului Județean Timiș, în conferința de presă din 29 mai, s-a arătat dezamăgit de felul în care primarii partidelor consacrate își fac campanie electorală, realizând investiții și proiecte doar înainte de alegeri.

„Politicienii de rit vechi au doar de câștigat dacă lucrurile stagnează și au de câștigat dacă ei pot aloca fonduri în moduri netransparente. Cred, personal, că pentru noi, pentru Timiș și pentru România, lucrurile se schimbă. Oamenii văd acest lucru. Îmi spun «Știm, în fiecare an primarii încep să facă doar cu o lună sau două înainte de alegeri» sau zicala «Lasă că o să facă, vin alegerile, sigur va asfalta sau va face ceva». Urmează să vedem investiții doar acum.

Noi, cei de la USR PLUS ne asumăm și, în clipa de față, stăm cu ochii pe ei, facem un bilanț cu ceea ce fac și, mai mult decât atât, ne asumăm că în momentul în care noi vom fi administrația locală lucrurile se vor schimba. Vom fi cei care muncim exact cum facem în ziua de azi, muncind din prima zi până la finalul mandatului”, a spus acesta.

Exemplele lui Moș sunt legate chiar de instituția al cărei post de conducere în vizează: „De ce CJ Timiș a început doar în clipa de față licitația pentru centrul de legume de la Tomnatic. De ce CJ Timiș nu a făcut parcarea de la cazarmă. De ce CJ Timiș nu a făcut tot posibil, împreună cu Primăria Timișoara, să avem, în clipa de față, Centura? Apare doar înainte de alegeri discuția. CJ Timiș, având guvern PSD, putea să facă ceva. PNL are în clipa de față guvernul. Ambele partide au avut conducerea la nivel național. Noi, în Timișoara și Timiș, chiar dacă am avut conducerea Consiliului Județean PSD și conducerea Timișoarei PNL, și ei au majoritate, tot nu se întâmplă nimic, cum ar putea să se întâmple acum”.

Invitată la această conferință a fost și președintele USR Giarmata, Minodora Ștefănescu, cea care va candida și pentru primăria comunei. Și aceasta, la rândul ei, acuză probleme în relaționarea cu celelalte partide, la nivelul comunei Giarmata.

„În momentul în care am înființat filiala (n.r., septembrie 2018), acești oameni ne-au luat în derâdere la început, au spus «Uite, cine sunt și ăștia, de unde au venit?». Ulterior, au văzut că noi nu dispărem de pe scena comunei. Au încercat să ne intimideze, au încercat să ne ignore, au încercat să ne amenințe. Au primit colegii mei diverse oferte cu pachete de avantaje pentru a părăsi USR și a merge în partidele clasice care există în Giarmata. Cu toate acestea, filiala noastă, iar relațiile dintre noi sunt și mai bune, în urma acestor acțiuni”, a spus Minodora Ștefănescu.

În plus, aceasta a acuzat celelalte partide că au împrumutat din ideile USR-PLUS, dar le-au aplicat defectuos. „Un proiect bun, pus în aplicare defectuos, face mai mult rău decât bune. (…) În Giarmata, în ultimii ani, nu s-au făcut investiții serioase, doar s-a petit pe ici, pe colo. Giarmata este la 10 kilometri de Timișoara, dar arată ca una părăsită, în vârful muntelui. Nu avem asfalt, nu avem canalizare, nu avem șanțuri, nu avem trotuare, nu avem… mai nimic din ce ar trebui să avem într-o comună atât de apropiată de Timișoara”.

Președintele USR Giarmata a completat: „Anul trecut, Giarmata a avut un excedent bugetar de aproape 6 milioane de euro, proveniți din exercițiile bugetare anterioare. În condițiile în care acești bani ar fi fost folosiți, și ar mai fi fost accesate fonduri europene în completare, noi am fi acum cu infrastructura făcută. Banii aceștia nu s-au folosit, s-au reportat de la an la an, după modelul știut, nu este doar la Giarmata, că treaba se face de aleșii locali în an electoral, pentru a beneficia de voturi”.

Ulterior, la întrebările jurnaliștilor referitoare la lipsa lui Dominic Fritz din cadrul conferinței, Moș a dat asigurări că acesta este apropiat de tot ce se întâmplă în USR, doar că de această dată a preferat să o invite pe candidata de la Giarmata. Președintele USR Timiș a mai menționat faptul că, în fiecare săptămână, la conferințele filialei județene a partidului vor fi invitați și alți candidați la primăriile din județ.

